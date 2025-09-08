Россия привлекает все больше китайских туристов, пишут СМИ
Жители Китая рассматривают поездки в Россию на октябрьские каникулы
ПЕКИН, 8 сен – РИА новости. Россия привлекает всё больший интерес китайских туристов в преддверии недельных октябрьских каникул по случаю Дня образования КНР в связи с перспективой введения безвизового режима, пишет в понедельник издание South China Morning Post.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
Газета приводит данные турагентства Tongcheng Travel, свидетельствующие о том, что в минувшую пятницу в течение часа после того, как китайские СМИ опубликовали статьи с заявлением президента РФ, количество поисков отелей в России и авиабилетов в российские города выросло более чем в шесть раз по сравнению с четвергом.
При этом новостной портал "Ицай", цитируя турагентство Qunar, указывает, что "этим летом Россия была одним из самых популярных направлений для китайских туристов, и ожидается, что новая безвизовая политика приведет к резкому увеличению числа поездок в Россию в период предстоящих каникул по случаю Дня образования КНР".
Ежегодно День образования КНР – 1 октября - знаменует собой начало "золотой" недели общенациональных выходных, на протяжении которой миллионы жителей страны будут активно путешествовать как в самом Китае, так и за границу. В этом году осенние каникулы в Китае продлятся с 1 по 8 октября.
Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил в интервью РИА Новости о постоянном росте турпотока межу двумя странами. Так, в 2023 году в России побывало около 200 тысяч китайских туристов, а в 2024 – уже более 600 тысяч. Такая же тенденция наблюдается и в части турпотока из России, по словам Моргулова, за 2023 год КНР посетили около 300 тысяч российских туристов, а в прошлом году – более 1,5 миллиона.
