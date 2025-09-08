Рейтинг@Mail.ru
Росавиация назвала вынужденную посадку самолета в Подмосковье аварией - РИА Новости, 08.09.2025
22:28 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/rosaviatsija-2040550576.html
Росавиация назвала вынужденную посадку самолета в Подмосковье аварией
Росавиация классифицировала вынужденную посадку легкомоторного самолета в Подмосковье, случившуюся ранее в понедельник, как аварию, сообщило ведомство. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Росавиация классифицировала вынужденную посадку легкомоторного самолета в Подмосковье, случившуюся ранее в понедельник, как аварию, сообщило ведомство. Ранее в понедельник Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России сообщило, что легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле вблизи города Лыткарино в Московской области, предварительная причина - отказ двигателя. Подчеркивается, что на борту самолета находились два пилота, никто не пострадал, воздушное судно получило значительные повреждения. "Сегодня в Подмосковье при выполнении вынужденной посадки серьезные повреждения получил частный легкомоторный самолет Tecnam P2002 Sierra RG (регистрационный номер RA-1304G)... Специалисты агентства классифицировали произошедшее событие, как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием Центрального МТУ Росавиации", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что ключевая цель расследования - установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем.
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramПоследствия аварийной посадки легкомоторного самолета в Московской области
Последствия аварийной посадки легкомоторного самолета в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Последствия аварийной посадки легкомоторного самолета в Московской области
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Росавиация классифицировала вынужденную посадку легкомоторного самолета в Подмосковье, случившуюся ранее в понедельник, как аварию, сообщило ведомство.
Ранее в понедельник Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России сообщило, что легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле вблизи города Лыткарино в Московской области, предварительная причина - отказ двигателя. Подчеркивается, что на борту самолета находились два пилота, никто не пострадал, воздушное судно получило значительные повреждения.
"Сегодня в Подмосковье при выполнении вынужденной посадки серьезные повреждения получил частный легкомоторный самолет Tecnam P2002 Sierra RG (регистрационный номер RA-1304G)... Специалисты агентства классифицировали произошедшее событие, как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием Центрального МТУ Росавиации", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что ключевая цель расследования - установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем.
В Подмосковье задержали мужчин, напавших на настоятеля храма
