Росавиация назвала вынужденную посадку самолета в Подмосковье аварией
08.09.2025
Росавиация назвала вынужденную посадку самолета в Подмосковье аварией
Росавиация классифицировала вынужденную посадку легкомоторного самолета в Подмосковье, случившуюся ранее в понедельник, как аварию, сообщило ведомство.
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Росавиация классифицировала вынужденную посадку легкомоторного самолета в Подмосковье, случившуюся ранее в понедельник, как аварию, сообщило ведомство. Ранее в понедельник Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России сообщило, что легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле вблизи города Лыткарино в Московской области, предварительная причина - отказ двигателя. Подчеркивается, что на борту самолета находились два пилота, никто не пострадал, воздушное судно получило значительные повреждения. "Сегодня в Подмосковье при выполнении вынужденной посадки серьезные повреждения получил частный легкомоторный самолет Tecnam P2002 Sierra RG (регистрационный номер RA-1304G)... Специалисты агентства классифицировали произошедшее событие, как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием Центрального МТУ Росавиации", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что ключевая цель расследования - установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем.
