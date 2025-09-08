Рейтинг@Mail.ru
Россия и Ирак подготовят межправсоглашение по мирному атому - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/rosatom-2040443346.html
Россия и Ирак подготовят межправсоглашение по мирному атому
Россия и Ирак подготовят межправсоглашение по мирному атому - РИА Новости, 08.09.2025
Россия и Ирак подготовят межправсоглашение по мирному атому
Россия и Ирак планируют подготовить межправсоглашение по мирному атому и проработать конкретные проекты в этой области, говорится в годовом отчете госкорпорации РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T14:58:00+03:00
2025-09-08T14:58:00+03:00
в мире
ирак
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия и Ирак планируют подготовить межправсоглашение по мирному атому и проработать конкретные проекты в этой области, говорится в годовом отчете госкорпорации "Росатом" за 2024 год."Подписан "рамочный" меморандум о сотрудничестве с Комиссией по атомной энергии Ирака, предусматривающий создание совместной рабочей группы для проработки конкретных проектов и подготовку нового межправительственного соглашения в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в отчете.
https://ria.ru/20250905/rosatom-2039813295.html
ирак
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Ирак, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия и Ирак подготовят межправсоглашение по мирному атому

"Росатом": РФ и Ирак намерены проработать проекты в области мирного атома

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия и Ирак планируют подготовить межправсоглашение по мирному атому и проработать конкретные проекты в этой области, говорится в годовом отчете госкорпорации "Росатом" за 2024 год.
"Подписан "рамочный" меморандум о сотрудничестве с Комиссией по атомной энергии Ирака, предусматривающий создание совместной рабочей группы для проработки конкретных проектов и подготовку нового межправительственного соглашения в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в отчете.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев во время сессии ВЭФ-2025. 500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
"Росатом" продолжает укреплять российскую ядерную триаду, заявил Лихачев
5 сентября, 04:46
 
В миреИракРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала