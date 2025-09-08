https://ria.ru/20250908/rosatom-2040443346.html

Россия и Ирак подготовят межправсоглашение по мирному атому

Россия и Ирак подготовят межправсоглашение по мирному атому - РИА Новости, 08.09.2025

Россия и Ирак подготовят межправсоглашение по мирному атому

Россия и Ирак планируют подготовить межправсоглашение по мирному атому и проработать конкретные проекты в этой области, говорится в годовом отчете госкорпорации РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T14:58:00+03:00

2025-09-08T14:58:00+03:00

2025-09-08T14:58:00+03:00

в мире

ирак

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия и Ирак планируют подготовить межправсоглашение по мирному атому и проработать конкретные проекты в этой области, говорится в годовом отчете госкорпорации "Росатом" за 2024 год."Подписан "рамочный" меморандум о сотрудничестве с Комиссией по атомной энергии Ирака, предусматривающий создание совместной рабочей группы для проработки конкретных проектов и подготовку нового межправительственного соглашения в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в отчете.

https://ria.ru/20250905/rosatom-2039813295.html

ирак

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирак, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"