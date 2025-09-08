https://ria.ru/20250908/rosatom-2040443346.html
Россия и Ирак подготовят межправсоглашение по мирному атому
Россия и Ирак подготовят межправсоглашение по мирному атому - РИА Новости, 08.09.2025
Россия и Ирак подготовят межправсоглашение по мирному атому
Россия и Ирак планируют подготовить межправсоглашение по мирному атому и проработать конкретные проекты в этой области, говорится в годовом отчете госкорпорации
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия и Ирак планируют подготовить межправсоглашение по мирному атому и проработать конкретные проекты в этой области, говорится в годовом отчете госкорпорации "Росатом" за 2024 год."Подписан "рамочный" меморандум о сотрудничестве с Комиссией по атомной энергии Ирака, предусматривающий создание совместной рабочей группы для проработки конкретных проектов и подготовку нового межправительственного соглашения в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в отчете.
