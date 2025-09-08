https://ria.ru/20250908/rogov-2040524780.html

Рогов назвал возможную причину пожара в здании кабмина Украины

Рогов назвал возможную причину пожара в здании кабмина Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Вероятной причиной пожара в здании кабмина Украины в Киеве стала работа над городом украинской ПВО, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники в воскресенье сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта. "Мы видели кадры горящих верхних этажей здания кабмина Украины. Это место, которое буквально усеяно камерами наружного наблюдения, но киевский режим до сих пор так и не опубликовал ни одно видео, подтверждающего причину возгорания. Велика вероятность, что пожар возник из-за работы ПВО ВСУ, о чем пытается скрыть режим Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти блокируют правдивую информацию, чтобы попытаться зацепиться за случившиеся и обвинить во всем Россию. "(Владимир) Зеленский пытается вернуться в информационную повестку западных СМИ, спекулируя на теме "страшных и коварных русских", но это вряд ли у него получится", - сказал Рогов.

