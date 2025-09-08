Рейтинг@Mail.ru
Рогов назвал возможную причину пожара в здании кабмина Украины - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/rogov-2040524780.html
Рогов назвал возможную причину пожара в здании кабмина Украины
Рогов назвал возможную причину пожара в здании кабмина Украины - РИА Новости, 08.09.2025
Рогов назвал возможную причину пожара в здании кабмина Украины
Вероятной причиной пожара в здании кабмина Украины в Киеве стала работа над городом украинской ПВО, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T19:19:00+03:00
2025-09-08T19:19:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040255489_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_dc8af937165d478ae1472491eb7d77d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Вероятной причиной пожара в здании кабмина Украины в Киеве стала работа над городом украинской ПВО, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники в воскресенье сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта. "Мы видели кадры горящих верхних этажей здания кабмина Украины. Это место, которое буквально усеяно камерами наружного наблюдения, но киевский режим до сих пор так и не опубликовал ни одно видео, подтверждающего причину возгорания. Велика вероятность, что пожар возник из-за работы ПВО ВСУ, о чем пытается скрыть режим Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти блокируют правдивую информацию, чтобы попытаться зацепиться за случившиеся и обвинить во всем Россию. "(Владимир) Зеленский пытается вернуться в информационную повестку западных СМИ, спекулируя на теме "страшных и коварных русских", но это вряд ли у него получится", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250907/ukraina-2040250892.html
https://ria.ru/20250908/ukraina-2040400772.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040255489_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_972f0a2147f5fe25111ac4f712844ba1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов назвал возможную причину пожара в здании кабмина Украины

Рогов назвал работу ПВО возможной причиной пожара в здании кабмина Украины

© Фото : ГСЧС КиеваПожар в правительственном здании в Киеве
Пожар в правительственном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : ГСЧС Киева
Пожар в правительственном здании в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Вероятной причиной пожара в здании кабмина Украины в Киеве стала работа над городом украинской ПВО, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники в воскресенье сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.
Пожар в правительственном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Появились подробности о пожаре в здании правительства в Киеве
7 сентября, 09:20
"Мы видели кадры горящих верхних этажей здания кабмина Украины. Это место, которое буквально усеяно камерами наружного наблюдения, но киевский режим до сих пор так и не опубликовал ни одно видео, подтверждающего причину возгорания. Велика вероятность, что пожар возник из-за работы ПВО ВСУ, о чем пытается скрыть режим Зеленского", - сказал Рогов.
По его словам, киевские власти блокируют правдивую информацию, чтобы попытаться зацепиться за случившиеся и обвинить во всем Россию.
"(Владимир) Зеленский пытается вернуться в информационную повестку западных СМИ, спекулируя на теме "страшных и коварных русских", но это вряд ли у него получится", - сказал Рогов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Рогов заявил, что число желающих отправить войска на Украину поубавилось
Вчера, 12:21
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала