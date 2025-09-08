Meta* скрывала исследования о рисках для безопасности детей, пишет WP

https://ria.ru/20250908/riski-2040443328.html

технологии

сша

meta (метавселенная)

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Компания Meta* скрывала исследования, которые могли бы пролить свет на потенциальные риски для безопасности детей, которые используют устройства и приложения виртуальной реальности компании, пишет газета Washington Post со ссылкой на сотрудников. "Отчет является частью пакета документов компании Meta*, недавно предоставленных конгрессу двумя нынешними и двумя бывшими сотрудниками, которые утверждают, что Meta* скрывала исследования, которые могли бы пролить свет на потенциальные риски для безопасности детей и подростков при использовании устройств и приложений виртуальной реальности компании", - говорится в публикации. Как отмечает издание, сама компания отрицает обвинения. Согласно информации газеты, в документах содержится сообщения сотрудников, предупреждающие о том, что дети младше 13 лет обходят возрастные ограничения. В январе 2024 года газета Guardian со ссылкой на бывшего работника компании сообщала, что Meta* не сделала социальную сеть Instagram* более безопасной для подростков, хотя у нее были возможности для этого.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

