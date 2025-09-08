https://ria.ru/20250908/reuters-2040459992.html
Reuters узнало детали 19-го пакета антироссийских санкций
Reuters узнало детали 19-го пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 08.09.2025
Reuters узнало детали 19-го пакета антироссийских санкций
Дипломаты ЕС заявили, что Брюссель может ввести ограничения против банков двух стран Центральной Азии, передает агентство Reuters. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дипломаты ЕС заявили, что Брюссель может ввести ограничения против банков двух стран Центральной Азии, передает агентство Reuters."Дипломаты ЕС заявили, что Брюссель может ввести ограничения против банков двух стран Центральной Азии, а также региональных банков России в рамках 19-го пакета санкций против РФ", - говорится в сообщении агентства.
Reuters узнало детали 19-го пакета антироссийских санкций
Reuters: ЕС может ввести ограничения против банков двух стран Центральной Азии