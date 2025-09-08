https://ria.ru/20250908/reuters-2040459992.html

Reuters узнало детали 19-го пакета антироссийских санкций

Дипломаты ЕС заявили, что Брюссель может ввести ограничения против банков двух стран Центральной Азии, передает агентство Reuters.

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дипломаты ЕС заявили, что Брюссель может ввести ограничения против банков двух стран Центральной Азии, передает агентство Reuters."Дипломаты ЕС заявили, что Брюссель может ввести ограничения против банков двух стран Центральной Азии, а также региональных банков России в рамках 19-го пакета санкций против РФ", - говорится в сообщении агентства.

