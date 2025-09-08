Рейтинг@Mail.ru
Reuters узнало детали 19-го пакета антироссийских санкций
15:58 08.09.2025 (обновлено: 16:18 08.09.2025)
Reuters узнало детали 19-го пакета антироссийских санкций
Дипломаты ЕС заявили, что Брюссель может ввести ограничения против банков двух стран Центральной Азии, передает агентство Reuters. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дипломаты ЕС заявили, что Брюссель может ввести ограничения против банков двух стран Центральной Азии, передает агентство Reuters."Дипломаты ЕС заявили, что Брюссель может ввести ограничения против банков двух стран Центральной Азии, а также региональных банков России в рамках 19-го пакета санкций против РФ", - говорится в сообщении агентства.
© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дипломаты ЕС заявили, что Брюссель может ввести ограничения против банков двух стран Центральной Азии, передает агентство Reuters.
"Дипломаты ЕС заявили, что Брюссель может ввести ограничения против банков двух стран Центральной Азии, а также региональных банков России в рамках 19-го пакета санкций против РФ", - говорится в сообщении агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
России пора снять розовые очки в отношении Европы
7 сентября, 08:00
 
Евросоюз Брюссель Россия Санкции в отношении России Экономика Центральная Азия
 
 
