https://ria.ru/20250908/rets-2040471284.html

РЭЦ обновил Рейтинг эффективности внедрения РЭС 2.0

РЭЦ обновил Рейтинг эффективности внедрения РЭС 2.0 - РИА Новости, 08.09.2025

РЭЦ обновил Рейтинг эффективности внедрения РЭС 2.0

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) представил обновленный Рейтинг субъектов РФ по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T16:25:00+03:00

2025-09-08T16:25:00+03:00

2025-09-08T16:25:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_91f580feea69c804ee29b840375623bd.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) представил обновленный Рейтинг субъектов РФ по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) по итогам восьми месяцев 2025 года, сообщает центр."Очередной расчет был проведен 5 сентября — в день контрольной точки национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В рейтинге оценивалась работа 85 российских регионов, внедряющих инструменты РЭС 2.0. По данным онлайн-системы мониторинга, лидером рейтинга стала Омская область. В пятерку лучших также вошли Рязанская область, Камчатский край, Чувашская Республика и Липецкая область. Также в десятке лидеров — Тверская и Иркутская области, Республика Саха (Якутия), Нижегородская область и город Севастополь", - говорится в сообщении."Внедрение Регионального экспортного стандарта позволяет выстраивать эффективную работу региональных властей по созданию и развитию инфраструктуры поддержки экспорта. Это обеспечивает не только доступность и эффективность мер поддержки для бизнеса, но и создает условия для раскрытия экспортного потенциала регионов. В конечном итоге такая работа напрямую влияет на достижение национальной цели — увеличение несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году", — отметил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.РЭС 2.0, разработанный РЭЦ, представляет собой комплексный набор из 15 инструментов, направленных на формирование благоприятной среды для экспортеров и повышение их конкурентоспособности. Его внедрение позволяет региональным командам системно выстраивать работу по сопровождению компаний на внешние рынки, создавая условия для роста несырьевого неэнергетического экспорта в соответствии с показателями национального проекта "Международная кооперация и экспорт".Рейтинг эффективности внедрения стандарта, в свою очередь, учитывает эффективность деятельности региональных органов власти и институтов развития в создании благоприятных условий для развития несырьевого неэнергетического экспорта.Кроме того, эффективность работы по внедрению инструментов РЭС 2.0 непосредственное оказывает — наряду с другими показателями, характеризующими экспортную деятельность, — влияние на позицию региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, разработанном АСИ.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250905/napravlenie-2039941448.html

https://ria.ru/20250829/rets--2038287337.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), россия, экономика