Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ обновил Рейтинг эффективности внедрения РЭС 2.0 - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/rets-2040471284.html
РЭЦ обновил Рейтинг эффективности внедрения РЭС 2.0
РЭЦ обновил Рейтинг эффективности внедрения РЭС 2.0 - РИА Новости, 08.09.2025
РЭЦ обновил Рейтинг эффективности внедрения РЭС 2.0
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) представил обновленный Рейтинг субъектов РФ по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T16:25:00+03:00
2025-09-08T16:25:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_91f580feea69c804ee29b840375623bd.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) представил обновленный Рейтинг субъектов РФ по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) по итогам восьми месяцев 2025 года, сообщает центр."Очередной расчет был проведен 5 сентября — в день контрольной точки национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В рейтинге оценивалась работа 85 российских регионов, внедряющих инструменты РЭС 2.0. По данным онлайн-системы мониторинга, лидером рейтинга стала Омская область. В пятерку лучших также вошли Рязанская область, Камчатский край, Чувашская Республика и Липецкая область. Также в десятке лидеров — Тверская и Иркутская области, Республика Саха (Якутия), Нижегородская область и город Севастополь", - говорится в сообщении."Внедрение Регионального экспортного стандарта позволяет выстраивать эффективную работу региональных властей по созданию и развитию инфраструктуры поддержки экспорта. Это обеспечивает не только доступность и эффективность мер поддержки для бизнеса, но и создает условия для раскрытия экспортного потенциала регионов. В конечном итоге такая работа напрямую влияет на достижение национальной цели — увеличение несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году", — отметил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.РЭС 2.0, разработанный РЭЦ, представляет собой комплексный набор из 15 инструментов, направленных на формирование благоприятной среды для экспортеров и повышение их конкурентоспособности. Его внедрение позволяет региональным командам системно выстраивать работу по сопровождению компаний на внешние рынки, создавая условия для роста несырьевого неэнергетического экспорта в соответствии с показателями национального проекта "Международная кооперация и экспорт".Рейтинг эффективности внедрения стандарта, в свою очередь, учитывает эффективность деятельности региональных органов власти и институтов развития в создании благоприятных условий для развития несырьевого неэнергетического экспорта.Кроме того, эффективность работы по внедрению инструментов РЭС 2.0 непосредственное оказывает — наряду с другими показателями, характеризующими экспортную деятельность, — влияние на позицию региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, разработанном АСИ.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250905/napravlenie-2039941448.html
https://ria.ru/20250829/rets--2038287337.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ae3c3bb51ddfde4b598055abd24560f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Экономика
РЭЦ обновил Рейтинг эффективности внедрения РЭС 2.0

РЭЦ обновил Рейтинг эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) представил обновленный Рейтинг субъектов РФ по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) по итогам восьми месяцев 2025 года, сообщает центр.
"Очередной расчет был проведен 5 сентября — в день контрольной точки национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В рейтинге оценивалась работа 85 российских регионов, внедряющих инструменты РЭС 2.0. По данным онлайн-системы мониторинга, лидером рейтинга стала Омская область. В пятерку лучших также вошли Рязанская область, Камчатский край, Чувашская Республика и Липецкая область. Также в десятке лидеров — Тверская и Иркутская области, Республика Саха (Якутия), Нижегородская область и город Севастополь", - говорится в сообщении.
Председатель правления Росэксимбанка (Группа РЭЦ) Петр Засельский - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
РЭЦ назвал приоритетные направления развития экспорта
5 сентября, 11:46
"Внедрение Регионального экспортного стандарта позволяет выстраивать эффективную работу региональных властей по созданию и развитию инфраструктуры поддержки экспорта. Это обеспечивает не только доступность и эффективность мер поддержки для бизнеса, но и создает условия для раскрытия экспортного потенциала регионов. В конечном итоге такая работа напрямую влияет на достижение национальной цели — увеличение несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году", — отметил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.
РЭС 2.0, разработанный РЭЦ, представляет собой комплексный набор из 15 инструментов, направленных на формирование благоприятной среды для экспортеров и повышение их конкурентоспособности. Его внедрение позволяет региональным командам системно выстраивать работу по сопровождению компаний на внешние рынки, создавая условия для роста несырьевого неэнергетического экспорта в соответствии с показателями национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Рейтинг эффективности внедрения стандарта, в свою очередь, учитывает эффективность деятельности региональных органов власти и институтов развития в создании благоприятных условий для развития несырьевого неэнергетического экспорта.
Кроме того, эффективность работы по внедрению инструментов РЭС 2.0 непосредственное оказывает — наряду с другими показателями, характеризующими экспортную деятельность, — влияние на позицию региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, разработанном АСИ.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ), на мероприятии Стратегия одного окна в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
РЭЦ рассказал об участии в зарубежных выставках через "Мой экспорт"
29 августа, 11:50
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала