На Украине заочно осудили российского рэпера

На Украине заочно осудили российского рэпера

На Украине заочно осудили российского рэпера

Винницкий городской суд Украины заочно приговорил российского рэп-исполнителя, основателя музыкального коллектива "МАВАШИ group" Мишу Маваши (настоящее имя...

2025-09-08T15:23:00+03:00

2025-09-08T15:23:00+03:00

2025-09-08T16:46:00+03:00

шоубиз

украина

винницкая область

россия

рэп

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Винницкий городской суд Украины заочно приговорил российского рэп-исполнителя, основателя музыкального коллектива "МАВАШИ group" Мишу Маваши (настоящее имя Михаил Ниц) к восьми годам лишения свободы с, сообщает пресс-служба горсуда. "Лидеру музыкальной группы… назначено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор гражданину РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда. Имя исполнителя не называется, однако, по данным агентства Укринформ, речь идет о рэпере Мише Маваши. Согласно опубликованной информации, суд обвинил исполнителя в финансировании действий для изменения границ Украины и организации среди своей аудитории сбора средств для поддержки участников российской спецоперации. Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

украина

винницкая область

россия

Ольга Фомченкова

украина, винницкая область, россия, рэп