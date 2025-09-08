https://ria.ru/20250908/reper-2040449124.html
На Украине заочно осудили российского рэпера
шоубиз
украина
винницкая область
россия
рэп
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Винницкий городской суд Украины заочно приговорил российского рэп-исполнителя, основателя музыкального коллектива "МАВАШИ group" Мишу Маваши (настоящее имя Михаил Ниц) к восьми годам лишения свободы с, сообщает пресс-служба горсуда. "Лидеру музыкальной группы… назначено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор гражданину РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда. Имя исполнителя не называется, однако, по данным агентства Укринформ, речь идет о рэпере Мише Маваши. Согласно опубликованной информации, суд обвинил исполнителя в финансировании действий для изменения границ Украины и организации среди своей аудитории сбора средств для поддержки участников российской спецоперации. Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
украина
винницкая область
россия
