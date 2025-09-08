Рейтинг@Mail.ru
Шоубиз
 
15:23 08.09.2025 (обновлено: 16:46 08.09.2025)
На Украине заочно осудили российского рэпера
На Украине заочно осудили российского рэпера
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Винницкий городской суд Украины заочно приговорил российского рэп-исполнителя, основателя музыкального коллектива "МАВАШИ group" Мишу Маваши (настоящее имя Михаил Ниц) к восьми годам лишения свободы с, сообщает пресс-служба горсуда. "Лидеру музыкальной группы… назначено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор гражданину РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда. Имя исполнителя не называется, однако, по данным агентства Укринформ, речь идет о рэпере Мише Маваши. Согласно опубликованной информации, суд обвинил исполнителя в финансировании действий для изменения границ Украины и организации среди своей аудитории сбора средств для поддержки участников российской спецоперации. Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
украина, винницкая область, россия, рэп
Шоубиз, Украина, Винницкая область, Россия, рэп
На Украине заочно осудили российского рэпера

Украинский суд заочно приговорил российского рэпера Мишу Маваши к 8 годам

© Фото : Миша Маваши/VKМиша Маваши
Миша Маваши - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : Миша Маваши/VK
Миша Маваши. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Винницкий городской суд Украины заочно приговорил российского рэп-исполнителя, основателя музыкального коллектива "МАВАШИ group" Мишу Маваши (настоящее имя Михаил Ниц) к восьми годам лишения свободы с, сообщает пресс-служба горсуда.
«
"Лидеру музыкальной группы… назначено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор гражданину РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.
Имя исполнителя не называется, однако, по данным агентства Укринформ, речь идет о рэпере Мише Маваши.
Согласно опубликованной информации, суд обвинил исполнителя в финансировании действий для изменения границ Украины и организации среди своей аудитории сбора средств для поддержки участников российской спецоперации.
Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СБУ объявила в розыск Григория Лепса
18 июня, 05:14
 
Шоубиз
 
 
