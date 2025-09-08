Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных - РИА Новости, 08.09.2025
09:25 08.09.2025 (обновлено: 09:31 08.09.2025)
Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных
Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных - РИА Новости, 08.09.2025
Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных
Завершено расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема по обвинению в незаконном выводе из России более 250 миллионов... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Завершено расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема по обвинению в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, сообщила московская прокуратура."Валерии и Артему Чекалиным предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Они уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении.По версии следствия, Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей.
общество, россия, артем чекалин, валерия чекалина
Общество, Россия, Артем Чекалин, Валерия Чекалина
Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных

Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении блогеров Чекалиных

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Завершено расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема по обвинению в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, сообщила московская прокуратура.
"Валерии и Артему Чекалиным предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Они уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей.
ОбществоРоссияАртем ЧекалинВалерия Чекалина
 
 
