Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных

Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных - РИА Новости, 08.09.2025

Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных

Завершено расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема по обвинению в незаконном выводе из России более 250 миллионов... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T09:25:00+03:00

2025-09-08T09:25:00+03:00

2025-09-08T09:31:00+03:00

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Завершено расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема по обвинению в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, сообщила московская прокуратура."Валерии и Артему Чекалиным предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Они уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении.По версии следствия, Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей.

