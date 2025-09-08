https://ria.ru/20250908/rassledovanie-2040357164.html
Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных
Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных - РИА Новости, 08.09.2025
Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных
Завершено расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема по обвинению в незаконном выводе из России более 250 миллионов... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T09:25:00+03:00
2025-09-08T09:25:00+03:00
2025-09-08T09:31:00+03:00
общество
россия
артем чекалин
валерия чекалина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885525267_0:0:2781:1564_1920x0_80_0_0_01a8c63fb772c176b4f0627ac42694e1.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Завершено расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема по обвинению в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, сообщила московская прокуратура."Валерии и Артему Чекалиным предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Они уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении.По версии следствия, Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250904/kompanija-2039650066.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885525267_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ee107a2e472da6e03f54546fe2157a1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, артем чекалин, валерия чекалина
Общество, Россия, Артем Чекалин, Валерия Чекалина
Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных
Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении блогеров Чекалиных