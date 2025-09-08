https://ria.ru/20250908/rassledovanie-2040347518.html

СК допросил семь свидетелей по делу о гибели Кириллова

СК допросил семь свидетелей по делу о гибели Кириллова - РИА Новости, 08.09.2025

СК допросил семь свидетелей по делу о гибели Кириллова

Следствие допросило 7 свидетелей по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ... РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следствие допросило 7 свидетелей по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, следует из материалов в распоряжении РИА Новости. "Допрошено 7 свидетелей, проведено 2 осмотра предметов и документов", - говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости. Кроме того, в июле по делу судебные эксперты СК провели 12 оценочных экспертиз. Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора. В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.

