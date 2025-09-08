Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО уверял, что вернул деньги
07:39 08.09.2025
Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО уверял, что вернул деньги
2025-09-08T07:39:00+03:00
2025-09-08T07:39:00+03:00
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев рассказал следователям, что сам нашел виновных и вернул около 700 тысяч рублей одному потерпевшему, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Чигилейчик. "Боглаев дал показания следствию, что когда он случайно узнал о случае обмана одного участника СВО в Шереметьево, то сам нашел виновных и вернул деньги потерпевшему бойцу, около 700 тысяч рублей. Бойца по схеме напоили и сняли с его карты деньги, Боглаев нашел его в бессознательном состоянии в отеле аэропорта", - рассказал защитник. Чигилейчик в беседе с РИА Новости сообщил, что Боглаев вину не признает. По словам защитника, против его подзащитного дали показания таксисты, которые обманывали участников СВО. Они рассказали, что он "якобы руководил группой спортсменов и вымогал с таксистов деньги за право работать в аэропорту". "Но при этом никакого отношения к обману участников СВО мой подзащитный не имел, это была собственная инициатива таксистов, которые забирали лично себе деньги от обмана потерпевших", - сказал защитник. По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах. Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
2025
Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО уверял, что вернул деньги

Фигурант дела о хищении в Шереметьево рассказал, что сам нашел виновных

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев рассказал следователям, что сам нашел виновных и вернул около 700 тысяч рублей одному потерпевшему, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Чигилейчик.
"Боглаев дал показания следствию, что когда он случайно узнал о случае обмана одного участника СВО в Шереметьево, то сам нашел виновных и вернул деньги потерпевшему бойцу, около 700 тысяч рублей. Бойца по схеме напоили и сняли с его карты деньги, Боглаев нашел его в бессознательном состоянии в отеле аэропорта", - рассказал защитник.
Чигилейчик в беседе с РИА Новости сообщил, что Боглаев вину не признает. По словам защитника, против его подзащитного дали показания таксисты, которые обманывали участников СВО. Они рассказали, что он "якобы руководил группой спортсменов и вымогал с таксистов деньги за право работать в аэропорту". "Но при этом никакого отношения к обману участников СВО мой подзащитный не имел, это была собственная инициатива таксистов, которые забирали лично себе деньги от обмана потерпевших", - сказал защитник.
По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.
В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.
В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.
Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
