https://ria.ru/20250908/rassledovanie-2040346971.html
Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО уверял, что вернул деньги
Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО уверял, что вернул деньги - РИА Новости, 08.09.2025
Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО уверял, что вернул деньги
Фигурант уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев рассказал следователям, что сам нашел виновных и вернул около 700 тысяч... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T07:39:00+03:00
2025-09-08T07:39:00+03:00
2025-09-08T07:39:00+03:00
происшествия
шереметьево (аэропорт)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев рассказал следователям, что сам нашел виновных и вернул около 700 тысяч рублей одному потерпевшему, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Чигилейчик. "Боглаев дал показания следствию, что когда он случайно узнал о случае обмана одного участника СВО в Шереметьево, то сам нашел виновных и вернул деньги потерпевшему бойцу, около 700 тысяч рублей. Бойца по схеме напоили и сняли с его карты деньги, Боглаев нашел его в бессознательном состоянии в отеле аэропорта", - рассказал защитник. Чигилейчик в беседе с РИА Новости сообщил, что Боглаев вину не признает. По словам защитника, против его подзащитного дали показания таксисты, которые обманывали участников СВО. Они рассказали, что он "якобы руководил группой спортсменов и вымогал с таксистов деньги за право работать в аэропорту". "Но при этом никакого отношения к обману участников СВО мой подзащитный не имел, это была собственная инициатива таксистов, которые забирали лично себе деньги от обмана потерпевших", - сказал защитник. По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах. Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250501/obman-2014558994.html
https://ria.ru/20250806/moshenniki-2033721584.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шереметьево (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО уверял, что вернул деньги
Фигурант дела о хищении в Шереметьево рассказал, что сам нашел виновных
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев рассказал следователям, что сам нашел виновных и вернул около 700 тысяч рублей одному потерпевшему, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Чигилейчик.
"Боглаев дал показания следствию, что когда он случайно узнал о случае обмана одного участника СВО в Шереметьево
, то сам нашел виновных и вернул деньги потерпевшему бойцу, около 700 тысяч рублей. Бойца по схеме напоили и сняли с его карты деньги, Боглаев нашел его в бессознательном состоянии в отеле аэропорта", - рассказал защитник.
Чигилейчик в беседе с РИА Новости сообщил, что Боглаев вину не признает. По словам защитника, против его подзащитного дали показания таксисты, которые обманывали участников СВО. Они рассказали, что он "якобы руководил группой спортсменов и вымогал с таксистов деньги за право работать в аэропорту". "Но при этом никакого отношения к обману участников СВО мой подзащитный не имел, это была собственная инициатива таксистов, которые забирали лично себе деньги от обмана потерпевших", - сказал защитник.
По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.
В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России
в аэропорту "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.
В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.
Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.