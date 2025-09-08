По делу Тимура Иванова пройдут следственные действия с его участием
Следственные действия по делу о взятках пройдут с участием Тимура Иванова
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следственные действия с участием бывшего замминистра обороны Тимура Иванова запланированы по уголовному делу о получении взяток, рассказал РИА Новости один из участников процесса.
"На неделе запланированы следственные действия с участием Иванова", - сказал собеседник агентства.
Подробности он уточнить отказался. Следственные действия проводят следователь или дознаватель для сбора доказательств по делу, в том числе такие, как допрос или очная ставка.
У Иванова два уголовных дела.
По делу о получении взяток вместе с ним проходят гендиректор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием. По версии следствия, Александр Фомин оказывал Иванову, предпринимателю Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания. Все трое находятся в СИЗО.
По делу о растрате Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "заслуженный строитель России". Дело слушалось в закрытом режиме. Приговор в законную силу не вступил, первый апелляционный суд рассматривает на него жалобы защиты, процесс продолжится 11 сентября.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице "Агентства по страхованию вкладов" был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей.
Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллиона - суд также удовлетворил полностью.
