04:08 08.09.2025 (обновлено: 11:59 08.09.2025)
В деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево появились новые потерпевшие
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые потерпевшие, сообщил РИА Новости информированный источник."В деле есть новые потерпевшие, в том числе участники СВО, большинство из которых установили по транзакциям банковских счетов фигурантов дела, либо сами потерпевшие, узнав об уголовном деле, решили заявить об обмане их ранее таксистами в Шереметьево", — рассказал собеседник агентства.По этому делу арестовали почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников СВО, прибывающих в аэропорт Шереметьево, путем краж, вымогательства и мошеннических действий.Как говорится в материалах, в преступное сообщество входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД в воздушной гавани. При этом, утверждают силовики, преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.В документах указывается, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов из зоны спецоперации, предлагая им пассажирские перевозки — изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, одна тысяча — в 70 тысяч, 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, выяснили следователи.По информации силовиков, одному солдату соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
2025
