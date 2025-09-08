https://ria.ru/20250908/rassledovanie-2040334965.html

Фигуранты дела о хищении у бойцов СВО сотрудничают со следствием

Фигуранты дела о хищении у бойцов СВО сотрудничают со следствием - РИА Новости, 08.09.2025

Фигуранты дела о хищении у бойцов СВО сотрудничают со следствием

Несколько фигурантов уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево заключили досудебное соглашение со следствием, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Несколько фигурантов уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево заключили досудебное соглашение со следствием, сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с расследованием дела."По делу есть фигуранты, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве и по ним планируются выделение уголовного дела и направление в суд до конца года", - сказал собеседник агентства.По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.В одном производстве 14 уголовных дел по фактам организации преступного сообщества и участия в нем, изучаются 20 эпизодов хищений денежных средств у граждан, подчеркивается в материалах.

