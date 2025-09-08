Рейтинг@Mail.ru
Над Черным морем и Курской областью сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 08.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 08.09.2025
Над Черным морем и Курской областью сбили пять украинских дронов
Над Черным морем и Курской областью сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 08.09.2025
Над Черным морем и Курской областью сбили пять украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник сбили пять украинских беспилотников над Черным морем и Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник сбили пять украинских беспилотников над Черным морем и Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над акваторией Черного моря и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
курская область
безопасность, черное море, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Черным морем и Курской областью сбили пять украинских дронов

Силы ПВО сбили пять украинских дронов над Черным морем и Курской областью

Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник сбили пять украинских беспилотников над Черным морем и Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над акваторией Черного моря и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерное мореКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
