Над Черным морем и Курской областью сбили пять украинских дронов

Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник сбили пять украинских беспилотников над Черным морем и Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник сбили пять украинских беспилотников над Черным морем и Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над акваторией Черного моря и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

