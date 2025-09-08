https://ria.ru/20250908/pvo-2040556122.html
Над Черным морем и Курской областью сбили пять украинских дронов
Над Черным морем и Курской областью сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 08.09.2025
Над Черным морем и Курской областью сбили пять украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник сбили пять украинских беспилотников над Черным морем и Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T23:39:00+03:00
2025-09-08T23:39:00+03:00
2025-09-08T23:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник сбили пять украинских беспилотников над Черным морем и Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над акваторией Черного моря и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:130:2415:1941_1920x0_80_0_0_0f6b90a7e1701894bb9280927f79abdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, черное море, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Черным морем и Курской областью сбили пять украинских дронов
Силы ПВО сбили пять украинских дронов над Черным морем и Курской областью