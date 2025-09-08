https://ria.ru/20250908/pvo-2040347709.html

Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА в Тульской области

Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА в Тульской области

ПВО уничтожила три беспилотника над территорией Тульской области, пострадавших нет, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила три беспилотника над территорией Тульской области, пострадавших нет, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. "В результате боевой работы минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили три украинских беспилотника", - написал он. Миляев отметил, что пострадавших и разрушений нет.

