ПВО за ночь сбила семь дронов

Вооруженные силы ночью сбили семь дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T08:19:00+03:00

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили семь дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:05 мск 7 сентября до 03:00 мск 8 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Военные ликвидировали: В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

