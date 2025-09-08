https://ria.ru/20250908/pvo-2040346419.html
ПВО за ночь сбила семь дронов
Вооруженные силы ночью сбили семь дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
смоленская область
брянская область
вооруженные силы украины
рязанская область
беспилотники
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили семь дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:05 мск 7 сентября до 03:00 мск 8 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Военные ликвидировали: В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
тульская область
смоленская область
брянская область
рязанская область
россия
