Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА - РИА Новости, 08.09.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских беспилотников над Тульской, Смоленской, Брянской и Рязанской областями, сообщили в... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T07:14:00+03:00
2025-09-08T07:14:00+03:00
2025-09-08T07:20:00+03:00
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских беспилотников над Тульской, Смоленской, Брянской и Рязанской областями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 23.05 мск 7 сентября т.г. до 03.00 мск 8 сентября т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией Тульской области, два – над территорией Смоленской области, один – над территорией Брянской области и один – над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.
