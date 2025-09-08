Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 08.09.2025 (обновлено: 07:20 08.09.2025)
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских беспилотников над Тульской, Смоленской, Брянской и Рязанской областями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 23.05 мск 7 сентября т.г. до 03.00 мск 8 сентября т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией Тульской области, два – над территорией Смоленской области, один – над территорией Брянской области и один – над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских беспилотников над Тульской, Смоленской, Брянской и Рязанской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.05 мск 7 сентября т.г. до 03.00 мск 8 сентября т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией Тульской области, два – над территорией Смоленской области, один – над территорией Брянской области и один – над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
