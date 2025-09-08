https://ria.ru/20250908/pvo-2040326309.html
Над Брянской областью сбили беспилотник
Силы ПВО уничтожили один беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Богомаз
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - написал он. Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы.
