Над Брянской областью сбили беспилотник

Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 08.09.2025

Над Брянской областью сбили беспилотник

Силы ПВО уничтожили один беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 08.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - написал он. Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы.

брянская область

Новости

