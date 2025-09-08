https://ria.ru/20250908/putin-2040545452.html
Путин наградил Герасимова орденом Мужества
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых атков."За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича", - говорится в документе.
