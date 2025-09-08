Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Герасимова орденом Мужества
21:15 08.09.2025 (обновлено: 21:16 08.09.2025)
Путин наградил Герасимова орденом Мужества
владимир путин
валерий герасимов
россия
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых атков."За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича", - говорится в документе.
владимир путин, валерий герасимов, россия
Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия
Владимир Путин и Валерий Герасимов
Владимир Путин и Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых атков.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Путин наградил сотрудников скорой помощи Белгородской области
6 сентября, 19:33
 
Владимир ПутинВалерий ГерасимовРоссия
 
 
