Путин поручил рассмотреть увеличение сроков записи к врачу на "Госуслугах"
Путин поручил рассмотреть увеличение сроков записи к врачу на "Госуслугах" - РИА Новости, 09.09.2025
Путин поручил рассмотреть увеличение сроков записи к врачу на "Госуслугах"
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть увеличение сроков записи к врачу на "Госуслугах", свидетельствуют документы на сайте Кремля.
2025-09-08T20:07:00+03:00
2025-09-08T20:07:00+03:00
2025-09-09T01:59:00+03:00
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть увеличение сроков записи к врачу на "Госуслугах", свидетельствуют документы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи для получения медицинских услуг (прием врача, диагностика, лечебные процедуры) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", — говорится в перечне.Сроком исполнения обозначено 20 ноября 2026 года. Ответственным за выполнение возложили на главу правительства Михаила Мишустина.Сейчас предварительную запись по такой системе можно осуществить за 14 дней.
Путин поручил рассмотреть увеличение сроков записи к врачу на "Госуслугах"
