Путин поручил рассмотреть увеличение сроков записи к врачу на "Госуслугах"

Путин поручил рассмотреть увеличение сроков записи к врачу на "Госуслугах" - РИА Новости, 09.09.2025

Путин поручил рассмотреть увеличение сроков записи к врачу на "Госуслугах"

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть увеличение сроков записи к врачу на "Госуслугах", свидетельствуют документы на сайте Кремля. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть увеличение сроков записи к врачу на "Госуслугах", свидетельствуют документы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи для получения медицинских услуг (прием врача, диагностика, лечебные процедуры) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", — говорится в перечне.Сроком исполнения обозначено 20 ноября 2026 года. Ответственным за выполнение возложили на главу правительства Михаила Мишустина.Сейчас предварительную запись по такой системе можно осуществить за 14 дней.

