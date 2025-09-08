Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил рассмотреть увеличение сроков записи к врачу на "Госуслугах"
20:07 08.09.2025 (обновлено: 01:59 09.09.2025)
Путин поручил рассмотреть увеличение сроков записи к врачу на "Госуслугах"
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть увеличение сроков записи к врачу на "Госуслугах", свидетельствуют документы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи для получения медицинских услуг (прием врача, диагностика, лечебные процедуры) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", — говорится в перечне.Сроком исполнения обозначено 20 ноября 2026 года. Ответственным за выполнение возложили на главу правительства Михаила Мишустина.Сейчас предварительную запись по такой системе можно осуществить за 14 дней.
Путин дал поручения в сфере здравоохранения
Вчера, 20:01
 
