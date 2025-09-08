https://ria.ru/20250908/putin-2040535300.html
Путин поручил включить новые параметры в цифровую платформу "Здоровье"
Путин поручил включить новые параметры в цифровую платформу "Здоровье" - РИА Новости, 08.09.2025
Путин поручил включить новые параметры в цифровую платформу "Здоровье"
Президент России Владимир Путин поручил включить в цифровую платформу "Здоровье" показатель удовлетворенности врачей использованием цифровых сервисов. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить в цифровую платформу "Здоровье" показатель удовлетворенности врачей использованием цифровых сервисов. Соответствующий перечень поручений по актуальным направлениям развития здравоохранения опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: включить в федеральный проект "Национальная цифровая платформа "Здоровье" показатель удовлетворенности медицинских работников использованием цифровых сервисов, определяемый на основе регулярных опросов, проводимых Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 20 ноября 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
