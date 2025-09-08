https://ria.ru/20250908/putin-2040535079.html
Путин поручил разработать передвижные медкомплексы для Крайнего Севера
Путин поручил разработать передвижные медкомплексы для Крайнего Севера - РИА Новости, 08.09.2025
Путин поручил разработать передвижные медкомплексы для Крайнего Севера
Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по разработке передвижных медицинских комплексов на базе самоходных внедорожных автотранспортных... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T19:58:00+03:00
2025-09-08T19:58:00+03:00
2025-09-08T19:58:00+03:00
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48cb6f95cdb1d5f9481e5d262c22092a.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по разработке передвижных медицинских комплексов на базе самоходных внедорожных автотранспортных средств для оснащения медицинских организаций в районах Крайнего Севера, а также в зоне проведения специальной военной операции, сообщается на сайте Кремля. Президент в понедельник утвердил перечень поручений по актуальным направлениям развития здравоохранения. "Минпромторгу России и Минздраву России представить предложения по разработке на базе самоходных внедорожных автотранспортных средств передвижных медицинских комплексов в целях оснащения ими медицинских организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в зоне проведения специальной военной операции", - сообщается в перечне поручений. Обозначенный срок – 25 ноября.
https://ria.ru/20250517/putin-2017593850.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_0b1e3a3148ad5aaf099a2098a000b07f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
Путин поручил разработать передвижные медкомплексы для Крайнего Севера
Путин дал поручения по созданию передвижных медкомплексов для Крайнего Севера