Путин поручил разработать передвижные медкомплексы для Крайнего Севера
19:58 08.09.2025
Путин поручил разработать передвижные медкомплексы для Крайнего Севера
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по разработке передвижных медицинских комплексов на базе самоходных внедорожных автотранспортных средств для оснащения медицинских организаций в районах Крайнего Севера, а также в зоне проведения специальной военной операции, сообщается на сайте Кремля. Президент в понедельник утвердил перечень поручений по актуальным направлениям развития здравоохранения. "Минпромторгу России и Минздраву России представить предложения по разработке на базе самоходных внедорожных автотранспортных средств передвижных медицинских комплексов в целях оснащения ими медицинских организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в зоне проведения специальной военной операции", - сообщается в перечне поручений. Обозначенный срок – 25 ноября.
россия
россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по разработке передвижных медицинских комплексов на базе самоходных внедорожных автотранспортных средств для оснащения медицинских организаций в районах Крайнего Севера, а также в зоне проведения специальной военной операции, сообщается на сайте Кремля.
"Минпромторгу России и Минздраву России представить предложения по разработке на базе самоходных внедорожных автотранспортных средств передвижных медицинских комплексов в целях оснащения ими медицинских организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в зоне проведения специальной военной операции", - сообщается в перечне поручений. Обозначенный срок – 25 ноября.
Путин дал поручения по финансированию медпомощи жителям Крайнего Севера
17 мая, 18:14
 
Россия Владимир Путин Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) Общество
 
 
