Путин поручил разработать передвижные медкомплексы для Крайнего Севера

Путин поручил разработать передвижные медкомплексы для Крайнего Севера

2025-09-08T19:58:00+03:00

россия

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по разработке передвижных медицинских комплексов на базе самоходных внедорожных автотранспортных средств для оснащения медицинских организаций в районах Крайнего Севера, а также в зоне проведения специальной военной операции, сообщается на сайте Кремля. Президент в понедельник утвердил перечень поручений по актуальным направлениям развития здравоохранения. "Минпромторгу России и Минздраву России представить предложения по разработке на базе самоходных внедорожных автотранспортных средств передвижных медицинских комплексов в целях оснащения ими медицинских организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в зоне проведения специальной военной операции", - сообщается в перечне поручений. Обозначенный срок – 25 ноября.

россия

россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество