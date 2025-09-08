https://ria.ru/20250908/putin-2040532857.html
Путин поручил представить предложения по аккредитации медработников
Путин поручил представить предложения по аккредитации медработников - РИА Новости, 08.09.2025
Путин поручил представить предложения по аккредитации медработников
Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву РФ представить предложения по актуализации порядка периодической аккредитации медицинских работников, сообщается... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T19:56:00+03:00
2025-09-08T19:56:00+03:00
2025-09-08T19:56:00+03:00
общество
россия
владимир путин
национальная медицинская палата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву РФ представить предложения по актуализации порядка периодической аккредитации медицинских работников, сообщается на сайте Кремля. Президент в понедельник утвердил перечень поручений по актуальным направлениям развития здравоохранения. "Минздраву России разработать совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и при участии Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" и представить предложения по актуализации порядка периодической аккредитации медицинских работников", - сообщается в перечне поручений. Также Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов и движением "Народный фронт "За Россию" провести анализ применения методик расчета потребности в медицинских кадрах и по итогам проведенного анализа при необходимости представить предложения по их совершенствованию.
https://ria.ru/20250904/listki-2039738954.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_636db1bcf70050a7256c4cea9d5fc06e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, национальная медицинская палата
Общество, Россия, Владимир Путин, Национальная медицинская палата
Путин поручил представить предложения по аккредитации медработников
Путин поручил Минздраву разработать предложения по аккредитации медработников