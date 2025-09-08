Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил представить предложения по аккредитации медработников - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/putin-2040532857.html
Путин поручил представить предложения по аккредитации медработников
Путин поручил представить предложения по аккредитации медработников - РИА Новости, 08.09.2025
Путин поручил представить предложения по аккредитации медработников
Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву РФ представить предложения по актуализации порядка периодической аккредитации медицинских работников, сообщается... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T19:56:00+03:00
2025-09-08T19:56:00+03:00
общество
россия
владимир путин
национальная медицинская палата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву РФ представить предложения по актуализации порядка периодической аккредитации медицинских работников, сообщается на сайте Кремля. Президент в понедельник утвердил перечень поручений по актуальным направлениям развития здравоохранения. "Минздраву России разработать совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и при участии Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" и представить предложения по актуализации порядка периодической аккредитации медицинских работников", - сообщается в перечне поручений. Также Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов и движением "Народный фронт "За Россию" провести анализ применения методик расчета потребности в медицинских кадрах и по итогам проведенного анализа при необходимости представить предложения по их совершенствованию.
https://ria.ru/20250904/listki-2039738954.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_636db1bcf70050a7256c4cea9d5fc06e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, национальная медицинская палата
Общество, Россия, Владимир Путин, Национальная медицинская палата
Путин поручил представить предложения по аккредитации медработников

Путин поручил Минздраву разработать предложения по аккредитации медработников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву РФ представить предложения по актуализации порядка периодической аккредитации медицинских работников, сообщается на сайте Кремля.
Президент в понедельник утвердил перечень поручений по актуальным направлениям развития здравоохранения.
"Минздраву России разработать совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и при участии Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" и представить предложения по актуализации порядка периодической аккредитации медицинских работников", - сообщается в перечне поручений.
Также Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов и движением "Народный фронт "За Россию" провести анализ применения методик расчета потребности в медицинских кадрах и по итогам проведенного анализа при необходимости представить предложения по их совершенствованию.
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Минздрав ответил на вопрос о порядке формирования листов нетрудоспособности
4 сентября, 17:55
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинНациональная медицинская палата
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала