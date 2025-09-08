https://ria.ru/20250908/putin-2040509059.html

Путин отметил решительные действия двух артиллерийских полков

Путин отметил решительные действия двух артиллерийских полков - РИА Новости, 08.09.2025

Путин отметил решительные действия двух артиллерийских полков

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личные составы 994-го и 292-го гвардейских самоходных артиллерийских полков с присвоением им почетного...

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личные составы 994-го и 292-го гвардейских самоходных артиллерийских полков с присвоением им почетного наименования "гвардейский", отметив их умелые и решительные действия в ходе специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Убеждён, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", - говорится в телеграмме. Президент пожелал командованию и личным составам гвардейских самоходных артиллерийских полков крепкого здоровья и успехов.

россия

2025

