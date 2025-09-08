https://ria.ru/20250908/putin-2040487216.html
Путин поручил провести заседание президиума Совета по делам казачества
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил провести заседание президиума Совета по делам казачества во вторник в Калининграде, следует из распоряжения главы государства. "Провести 9 сентября 2025 года в Калининграде заседание президиума Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества", - говорится в документе. Подготовка для проведения мероприятия поручена администрации главы государства и управлению делами президента РФ, а также ФСО России и правительству Калининградской области.
