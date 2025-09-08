https://ria.ru/20250908/putin-2040487216.html

Путин поручил провести заседание президиума Совета по делам казачества

Путин поручил провести заседание президиума Совета по делам казачества - РИА Новости, 08.09.2025

Путин поручил провести заседание президиума Совета по делам казачества

Президент России Владимир Путин поручил провести заседание президиума Совета по делам казачества во вторник в Калининграде, следует из распоряжения главы... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T17:11:00+03:00

2025-09-08T17:11:00+03:00

2025-09-08T17:11:00+03:00

россия

калининград

калининградская область

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957736772_0:309:3089:2047_1920x0_80_0_0_0248303612a6d56414236ab97023299a.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил провести заседание президиума Совета по делам казачества во вторник в Калининграде, следует из распоряжения главы государства. "Провести 9 сентября 2025 года в Калининграде заседание президиума Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества", - говорится в документе. Подготовка для проведения мероприятия поручена администрации главы государства и управлению делами президента РФ, а также ФСО России и правительству Калининградской области.

https://ria.ru/20250908/mishustin-2040466131.html

россия

калининград

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, калининград, калининградская область, владимир путин