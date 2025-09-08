Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил провести заседание президиума Совета по делам казачества - РИА Новости, 08.09.2025
17:11 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/putin-2040487216.html
Путин поручил провести заседание президиума Совета по делам казачества
Путин поручил провести заседание президиума Совета по делам казачества - РИА Новости, 08.09.2025
Путин поручил провести заседание президиума Совета по делам казачества
Президент России Владимир Путин поручил провести заседание президиума Совета по делам казачества во вторник в Калининграде, следует из распоряжения главы... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T17:11:00+03:00
2025-09-08T17:11:00+03:00
россия
калининград
калининградская область
владимир путин
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил провести заседание президиума Совета по делам казачества во вторник в Калининграде, следует из распоряжения главы государства. "Провести 9 сентября 2025 года в Калининграде заседание президиума Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества", - говорится в документе. Подготовка для проведения мероприятия поручена администрации главы государства и управлению делами президента РФ, а также ФСО России и правительству Калининградской области.
россия
калининград
калининградская область
Путин поручил провести заседание президиума Совета по делам казачества

© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил провести заседание президиума Совета по делам казачества во вторник в Калининграде, следует из распоряжения главы государства.
"Провести 9 сентября 2025 года в Калининграде заседание президиума Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества", - говорится в документе.
Подготовка для проведения мероприятия поручена администрации главы государства и управлению делами президента РФ, а также ФСО России и правительству Калининградской области.
Мишустин поручил своевременно проработать инициативы Путина на ВЭФ
