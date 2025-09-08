Путин принимает участие во внеочередной встрече лидеров стран БРИКС

https://ria.ru/20250908/putin-2040478000.html
Президент России принимает участие во внеочередной встрече лидеров стран БРИКС в формате видеоконференции. РИА Новости, 08.09.2025
россия
брикс
владимир путин
Президент России принимает участие во внеочередной встрече лидеров стран БРИКС в формате видеоконференции.
россия, брикс, владимир путин, видео
Россия, БРИКС, Владимир Путин
Президент России принимает участие во внеочередной встрече лидеров стран БРИКС в формате видеоконференции.