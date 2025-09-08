https://ria.ru/20250908/putin-2040451079.html
В MAX появился официальный канал Путина
В MAX появился официальный канал Путина - РИА Новости, 08.09.2025
В MAX появился официальный канал Путина
В национальном мессенджере MAX появился официальный канал Владимира Путина. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T15:31:00+03:00
2025-09-08T15:31:00+03:00
2025-09-08T18:13:00+03:00
россия
владимир путин
мессенджер max
общество
мессенджеры
мессенджер
интернет
технологии
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В национальном мессенджере MAX появился официальный канал Владимира Путина.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Официальный канал президента России сегодня начинает работать также и в мессенджере Max", — говорится в сообщении Кремля в Telegram-канале.Мессенджер MAXВ марте компания VK запустила бета-версию приложения, в котором можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы. Еще одна из будущих функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.Аудитория MAX уже превысила 30 миллионов пользователей.
россия
В MAX появился официальный канал Путина
В мессенджере MAX заработал канал президента России Владимира Путина