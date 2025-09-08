Рейтинг@Mail.ru
В MAX появился официальный канал Путина - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 08.09.2025 (обновлено: 18:13 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/putin-2040451079.html
В MAX появился официальный канал Путина
В MAX появился официальный канал Путина - РИА Новости, 08.09.2025
В MAX появился официальный канал Путина
В национальном мессенджере MAX появился официальный канал Владимира Путина. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T15:31:00+03:00
2025-09-08T18:13:00+03:00
россия
владимир путин
мессенджер max
общество
мессенджеры
мессенджер
интернет
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156375/24/1563752460_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_d9229130b1c4e9a127c2fc9f5230b8c7.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В национальном мессенджере MAX появился официальный канал Владимира Путина.Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"Официальный канал президента России сегодня начинает работать также и в мессенджере Max", — говорится в сообщении Кремля в Telegram-канале.Мессенджер MAXВ марте компания VK запустила бета-версию приложения, в котором можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​ Еще одна из будущих функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.Аудитория MAX уже превысила 30 миллионов пользователей.
https://ria.ru/20250908/max-2040405834.html
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156375/24/1563752460_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7586b90861e1d0d30dd9106fac3c14df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, мессенджер max, общество, мессенджеры, мессенджер, интернет, технологии
Россия, Владимир Путин, Мессенджер Max, Общество, Мессенджеры, Мессенджер, Интернет, Технологии
В MAX появился официальный канал Путина

В мессенджере MAX заработал канал президента России Владимира Путина

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В национальном мессенджере MAX появился официальный канал Владимира Путина.
Подпишитесь на канал РИА Новости>>>
"Официальный канал президента России сегодня начинает работать также и в мессенджере Max", — говорится в сообщении Кремля в Telegram-канале.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
MAX заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов за месяц
Вчера, 12:33

Мессенджер MAX

В марте компания VK запустила бета-версию приложения, в котором можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.
В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​ Еще одна из будущих функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.
Аудитория MAX уже превысила 30 миллионов пользователей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Где мы теперь будем ругать Путина? В России заработал свой мессенджер
2 июля, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинМессенджер MaxОбществоМессенджерыМессенджерИнтернетТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала