Путин ведет Россию вперед, заявил премьер Лаоса

Путин ведет Россию вперед, заявил премьер Лаоса

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме заявил, что президент России Владимир Путин ведет страну вперед, преодолевая все препятствия, в результате российская экономика и обороноспособность государства продолжают расти. "Я очень рад и горд тем, что впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным - мировым лидером, лидером мировой державы, сильной как в сфере безопасности, так и в политике и экономике. Ему приходится выдерживать тяжелейшее давление со стороны Запада, но, несмотря на эти трудности, он ведет Россию вперед, преодолевая все препятствия. Экономика России продолжает расти, обороноспособность России продолжает постоянно укрепляться", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Он добавил, что его встреча с Путиным проходила на фоне празднования в этом году 65-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом. "В этом же году мы отмечаем и 60-летие создания нашими странами Российско-Лаосского и Лаосско-Российского Обществ дружбы. В этот год нашей дружбы произошла и очередная встреча наших лидеров: в конце июля президент Лаоса Тхонглун Сисулит совершил государственный визит в Россию. На встрече двух президентов обсуждался широкий круг вопросов, связанных с сотрудничеством наших двух стран, а также в рамках этой встречи было подписано восемь двусторонних соглашений в различных сферах сотрудничества", - отметил премьер. По его словам, тогда лидеры стран подтвердили, что продолжат всемерно развивать и укреплять давние традиционные дружеские отношения и сотрудничество Лаоса и России в сфере политических отношений, в сфере безопасности, в международных отношениях и развитии человеческих ресурсов. "Президенты договорились и о дальнейшем развитии двусторонних торгово-экономических отношений и выводе их на уровень, равный тому, на котором осуществляется наше сотрудничество в политической сфере и сфере безопасности. Участие нашей делегации в Восточном экономическом форуме является результатом и продолжением договоренностей наших лидеров об укреплении торгово-экономических отношений между нашими странами", - заявил Сонсай Сипхандон. Премьер напомнил, что лидеры подтвердили, что Россия продолжит оказывать Лаосу поддержку в сфере безопасности и обороны. "Будут проводиться совместные военные учения, принимающей стороной которых будут выступать наши страны по очереди, и продолжится сотрудничество двух стран в гуманитарном разминировании и обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся на территории Лаоса со времен войны (Индокитайской войны США 1965–1973 годов – ред.)", - отметил он. По словам премьера, Россия продолжит ежегодно предоставлять Лаосу квоты на обучение в российских вузах 100 лаосских студентов. "Конечно, продолжится сотрудничество и во многих других областях – в экономике, инвестициях, гуманитарных контактах, туризме. В экономической сфере будет продолжаться и сотрудничество в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых и транспорта. И, конечно, в товарообмене, обмене продукцией, в приобретении которой друг у друга заинтересованы наши страны", - заключил премьер-министр. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

