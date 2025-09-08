https://ria.ru/20250908/provod-2040394341.html

Венгрии необходим работающий нефтепровод "Дружба", заявил Сийярто

Венгрии необходим работающий нефтепровод "Дружба", заявил Сийярто - РИА Новости, 08.09.2025

Венгрии необходим работающий нефтепровод "Дружба", заявил Сийярто

Для энергобезопасности Венгрии необходим работающий нефтепровод "Дружба", мощности хорватского трубопровода для снабжения страны не хватит, заявил венгерский... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T11:57:00+03:00

2025-09-08T11:57:00+03:00

2025-09-08T11:57:00+03:00

в мире

венгрия

хорватия

словакия

петер сийярто

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg

БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. Для энергобезопасности Венгрии необходим работающий нефтепровод "Дружба", мощности хорватского трубопровода для снабжения страны не хватит, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Ввиду инфраструктуры, физической реальности, Венгрия может безопасно функционировать в энергетическом плане только при условии работы нефтепровода "Дружба". Нефтепровод из Хорватии - отличный дополнительный трубопровод, но он не может снабжать Венгрию и Словакию сам по себе", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". Министр подчеркнул, что мощность хорватского нефтепровода Adria меньше, чем потребность в нефти Венгрии и Словакии, поэтому, если "нефтепровод "Дружба" будет перерезан, Венгрия и Словакия не смогут получать нефть физически". Ранее Сийярто заявил, что Венгрии негде покупать нефть, кроме России, и виноваты в этом Хорватия и ЕС, поскольку Евросоюз отклонил просьбу Будапешта о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов Юго-Восточной Европы, а Хорватия, вместо увеличения пропускной способности альтернативного нефтепровода, ведущего в Венгрию, подняла плату за транзит в пять раз.

https://ria.ru/20250903/ria-2039290028.html

венгрия

хорватия

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, хорватия, словакия, петер сийярто, евросоюз