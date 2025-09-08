Рейтинг@Mail.ru
Венгрии необходим работающий нефтепровод "Дружба", заявил Сийярто - РИА Новости, 08.09.2025
11:57 08.09.2025
Венгрии необходим работающий нефтепровод "Дружба", заявил Сийярто
Венгрии необходим работающий нефтепровод "Дружба", заявил Сийярто
в мире
венгрия
хорватия
словакия
петер сийярто
евросоюз
БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. Для энергобезопасности Венгрии необходим работающий нефтепровод "Дружба", мощности хорватского трубопровода для снабжения страны не хватит, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Ввиду инфраструктуры, физической реальности, Венгрия может безопасно функционировать в энергетическом плане только при условии работы нефтепровода "Дружба". Нефтепровод из Хорватии - отличный дополнительный трубопровод, но он не может снабжать Венгрию и Словакию сам по себе", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". Министр подчеркнул, что мощность хорватского нефтепровода Adria меньше, чем потребность в нефти Венгрии и Словакии, поэтому, если "нефтепровод "Дружба" будет перерезан, Венгрия и Словакия не смогут получать нефть физически". Ранее Сийярто заявил, что Венгрии негде покупать нефть, кроме России, и виноваты в этом Хорватия и ЕС, поскольку Евросоюз отклонил просьбу Будапешта о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов Юго-Восточной Европы, а Хорватия, вместо увеличения пропускной способности альтернативного нефтепровода, ведущего в Венгрию, подняла плату за транзит в пять раз.
в мире, венгрия, хорватия, словакия, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Хорватия, Словакия, Петер Сийярто, Евросоюз
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. Для энергобезопасности Венгрии необходим работающий нефтепровод "Дружба", мощности хорватского трубопровода для снабжения страны не хватит, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Ввиду инфраструктуры, физической реальности, Венгрия может безопасно функционировать в энергетическом плане только при условии работы нефтепровода "Дружба". Нефтепровод из Хорватии - отличный дополнительный трубопровод, но он не может снабжать Венгрию и Словакию сам по себе", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
Министр подчеркнул, что мощность хорватского нефтепровода Adria меньше, чем потребность в нефти Венгрии и Словакии, поэтому, если "нефтепровод "Дружба" будет перерезан, Венгрия и Словакия не смогут получать нефть физически".
Ранее Сийярто заявил, что Венгрии негде покупать нефть, кроме России, и виноваты в этом Хорватия и ЕС, поскольку Евросоюз отклонил просьбу Будапешта о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов Юго-Восточной Европы, а Хорватия, вместо увеличения пропускной способности альтернативного нефтепровода, ведущего в Венгрию, подняла плату за транзит в пять раз.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Ряд стран ЕС выступают за обход вето Венгрии по Украине, пишет Politico
3 сентября, 09:54
 
В миреВенгрияХорватияСловакияПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
