Пушков: в западных СМИ признали "пропагандистскую чушь" об Украине и России - РИА Новости, 08.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 08.09.2025
Пушков: в западных СМИ признали "пропагандистскую чушь" об Украине и России
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В британских СМИ появилось утверждение о "пропагандистской чуши" об Украине и вымышленной российской угрозе, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его словам, британский обозреватель Питер Хитченс в "Дейли мэйл" написал о том, что читателей "постоянно кормят пропагандистской чушью об Украине и вымышленной российской угрозе". При этом Хитченс известен своей критикой руководства России, поэтому "его невозможно обвинить в "воспроизведении российского нарратива" - это стандартное обвинение на Западе в адрес тех, кто не согласен с участием Запада в войне на Украине", отметил Пушков. Хитченс утверждает, что британские правительства регулярно лгут и им помогают в этом мейнстрим-медиа, которые воспроизводят их ложь. Однако, по его словам, редко что-либо было окутано такой пеленой лжи, как война на Украине, написал российский сенатор.
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В британских СМИ появилось утверждение о "пропагандистской чуши" об Украине и вымышленной российской угрозе, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
По его словам, британский обозреватель Питер Хитченс в "Дейли мэйл" написал о том, что читателей "постоянно кормят пропагандистской чушью об Украине и вымышленной российской угрозе".
При этом Хитченс известен своей критикой руководства России, поэтому "его невозможно обвинить в "воспроизведении российского нарратива" - это стандартное обвинение на Западе в адрес тех, кто не согласен с участием Запада в войне на Украине", отметил Пушков.
Хитченс утверждает, что британские правительства регулярно лгут и им помогают в этом мейнстрим-медиа, которые воспроизводят их ложь. Однако, по его словам, редко что-либо было окутано такой пеленой лжи, как война на Украине, написал российский сенатор.
