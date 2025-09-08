https://ria.ru/20250908/propaganda-2040431633.html
Пушков: в западных СМИ признали "пропагандистскую чушь" об Украине и России
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В британских СМИ появилось утверждение о "пропагандистской чуши" об Украине и вымышленной российской угрозе, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его словам, британский обозреватель Питер Хитченс в "Дейли мэйл" написал о том, что читателей "постоянно кормят пропагандистской чушью об Украине и вымышленной российской угрозе". При этом Хитченс известен своей критикой руководства России, поэтому "его невозможно обвинить в "воспроизведении российского нарратива" - это стандартное обвинение на Западе в адрес тех, кто не согласен с участием Запада в войне на Украине", отметил Пушков. Хитченс утверждает, что британские правительства регулярно лгут и им помогают в этом мейнстрим-медиа, которые воспроизводят их ложь. Однако, по его словам, редко что-либо было окутано такой пеленой лжи, как война на Украине, написал российский сенатор.
