Одного из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге задержали

https://ria.ru/20250908/proisshestviya-2040343411.html

Один из осужденных, сбежавших 1 сентября из СИЗО-1 в Екатеринбурге, был пойман, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T06:35:00+03:00

2025-09-08T06:35:00+03:00

2025-09-08T10:14:00+03:00

происшествия

екатеринбург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040361725_0:175:637:533_1920x0_80_0_0_f150db7c5839c1e7a09b2d66add04a55.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Один из осужденных, сбежавших 1 сентября из СИЗО-1 в Екатеринбурге, был пойман, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону."Восьмого сентября в 00.45 по местному времени сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД был задержан обвиняемый Черепанов. Сопротивления он не оказал. Розыск Корюкова продолжается," - сказал собеседник агентства.Во вторник Антитеррористическая комиссия Свердловской области подтвердила информацию о том, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили групповой побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы, Иван Корюков и Александр Черепанов, за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой".

екатеринбург

происшествия, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)