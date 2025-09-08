Рейтинг@Mail.ru
Одного из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге задержали - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:35 08.09.2025 (обновлено: 10:14 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/proisshestviya-2040343411.html
Одного из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге задержали
Одного из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге задержали - РИА Новости, 08.09.2025
Одного из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге задержали
Один из осужденных, сбежавших 1 сентября из СИЗО-1 в Екатеринбурге, был пойман, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T06:35:00+03:00
2025-09-08T10:14:00+03:00
происшествия
екатеринбург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040361725_0:175:637:533_1920x0_80_0_0_f150db7c5839c1e7a09b2d66add04a55.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Один из осужденных, сбежавших 1 сентября из СИЗО-1 в Екатеринбурге, был пойман, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону."Восьмого сентября в 00.45 по местному времени сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД был задержан обвиняемый Черепанов. Сопротивления он не оказал. Розыск Корюкова продолжается," - сказал собеседник агентства.Во вторник Антитеррористическая комиссия Свердловской области подтвердила информацию о том, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили групповой побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы, Иван Корюков и Александр Черепанов, за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой".
https://ria.ru/20250813/kuban-2035009099.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040361725_0:50:637:528_1920x0_80_0_0_5e6ee5343da72322e5901238e43445f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Екатеринбург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Одного из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге задержали

Одного из сбежавших 1 сентября из СИЗО в Екатеринбурге задержали

© Фото : соцсетиАлександр Черепанов
Александр Черепанов - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : соцсети
Александр Черепанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Один из осужденных, сбежавших 1 сентября из СИЗО-1 в Екатеринбурге, был пойман, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону.
"Восьмого сентября в 00.45 по местному времени сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД был задержан обвиняемый Черепанов. Сопротивления он не оказал. Розыск Корюкова продолжается," - сказал собеседник агентства.
Во вторник Антитеррористическая комиссия Свердловской области подтвердила информацию о том, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили групповой побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы, Иван Корюков и Александр Черепанов, за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой".
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
На Кубани задержали последнего из шести сбежавших иностранцев
13 августа, 14:06
 
ПроисшествияЕкатеринбургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала