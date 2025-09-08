https://ria.ru/20250908/professor-2040502303.html

Профессора из Ярославля обвинили в участии в нежелательной организации

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Административное дело по статье об участии в признанной в России нежелательной организации завели в отношении профессора, бывшего преподавателя Ярославского государственного педуниверситета Евгения Ермолина, переехавшего в Европу, следует из карточки дела на сайте суда. В карточке указан номер административного дела и статья правонарушения – 20.33 КоАП РФ "Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности". Привлекаемое лицо – Ермолин Евгений Анатольевич. Первое заседание по делу, согласно карточке, было назначено на понедельник. Но, как сообщили РИА Новости в суде, оно было отложено на 2 октября. Информированный источник уточнил РИА Новости, что поводом для возбуждения дела стало то, что Ермолин в своем Telegram-канале "распространял и хранил информационные материалы, издаваемые иностранной организацией "Свободный университет" (Латвия), деятельность которой признана нежелательной на территории РФ". Евгений Ермолин – профессор, на протяжении многих лет преподававший в Ярославском государственном педуниверситете имени К.Д. Ушинского, а также занимавший там должности завкафедрой культурологии, а позже – журналистики. Несколько лет назад Ермолин переехал жить в Европу, сначала продолжал работать в вузе удаленно, затем уволился. Минюст России еще в 2023 году внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную в Латвии Briva Universitate ("Свободный университет"). По информации Генпрокуратуры РФ, университет, располагающийся на территории Латвии, основан гражданами РФ, включая тех, кто признан иностранными агентами в России, а профессорско-преподавательский состав популяризирует деятельность организаций, признанных в России экстремистскими.

