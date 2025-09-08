Рейтинг@Mail.ru
Профессора из Ярославля обвинили в участии в нежелательной организации - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/professor-2040502303.html
Профессора из Ярославля обвинили в участии в нежелательной организации
Профессора из Ярославля обвинили в участии в нежелательной организации - РИА Новости, 08.09.2025
Профессора из Ярославля обвинили в участии в нежелательной организации
Административное дело по статье об участии в признанной в России нежелательной организации завели в отношении профессора, бывшего преподавателя Ярославского... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T17:58:00+03:00
2025-09-08T17:58:00+03:00
россия
ярославская область
ярославль
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Административное дело по статье об участии в признанной в России нежелательной организации завели в отношении профессора, бывшего преподавателя Ярославского государственного педуниверситета Евгения Ермолина, переехавшего в Европу, следует из карточки дела на сайте суда. В карточке указан номер административного дела и статья правонарушения – 20.33 КоАП РФ "Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности". Привлекаемое лицо – Ермолин Евгений Анатольевич. Первое заседание по делу, согласно карточке, было назначено на понедельник. Но, как сообщили РИА Новости в суде, оно было отложено на 2 октября. Информированный источник уточнил РИА Новости, что поводом для возбуждения дела стало то, что Ермолин в своем Telegram-канале "распространял и хранил информационные материалы, издаваемые иностранной организацией "Свободный университет" (Латвия), деятельность которой признана нежелательной на территории РФ". Евгений Ермолин – профессор, на протяжении многих лет преподававший в Ярославском государственном педуниверситете имени К.Д. Ушинского, а также занимавший там должности завкафедрой культурологии, а позже – журналистики. Несколько лет назад Ермолин переехал жить в Европу, сначала продолжал работать в вузе удаленно, затем уволился. Минюст России еще в 2023 году внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную в Латвии Briva Universitate ("Свободный университет"). По информации Генпрокуратуры РФ, университет, располагающийся на территории Латвии, основан гражданами РФ, включая тех, кто признан иностранными агентами в России, а профессорско-преподавательский состав популяризирует деятельность организаций, признанных в России экстремистскими.
https://ria.ru/20250826/ozharovskiy-2037706061.html
https://ria.ru/20250515/ssha-2017009477.html
россия
ярославская область
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ярославская область, ярославль, происшествия
Россия, Ярославская область, Ярославль, Происшествия
Профессора из Ярославля обвинили в участии в нежелательной организации

Экс-преподавателя ЯГПУ Ермолина обвинили в участии в нежелательной организации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Административное дело по статье об участии в признанной в России нежелательной организации завели в отношении профессора, бывшего преподавателя Ярославского государственного педуниверситета Евгения Ермолина, переехавшего в Европу, следует из карточки дела на сайте суда.
В карточке указан номер административного дела и статья правонарушения – 20.33 КоАП РФ "Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности". Привлекаемое лицо – Ермолин Евгений Анатольевич. Первое заседание по делу, согласно карточке, было назначено на понедельник. Но, как сообщили РИА Новости в суде, оно было отложено на 2 октября.
Андрей Ожаровский - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Российского физика-ядерщика депортировали из Монголии
26 августа, 16:57
Информированный источник уточнил РИА Новости, что поводом для возбуждения дела стало то, что Ермолин в своем Telegram-канале "распространял и хранил информационные материалы, издаваемые иностранной организацией "Свободный университет" (Латвия), деятельность которой признана нежелательной на территории РФ".
Евгений Ермолин – профессор, на протяжении многих лет преподававший в Ярославском государственном педуниверситете имени К.Д. Ушинского, а также занимавший там должности завкафедрой культурологии, а позже – журналистики. Несколько лет назад Ермолин переехал жить в Европу, сначала продолжал работать в вузе удаленно, затем уволился.
Минюст России еще в 2023 году внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную в Латвии Briva Universitate ("Свободный университет"). По информации Генпрокуратуры РФ, университет, располагающийся на территории Латвии, основан гражданами РФ, включая тех, кто признан иностранными агентами в России, а профессорско-преподавательский состав популяризирует деятельность организаций, признанных в России экстремистскими.
Ксения Петрова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Ученую из России арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки
15 мая, 00:53
 
РоссияЯрославская областьЯрославльПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала