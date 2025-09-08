Рейтинг@Mail.ru
Самарский экс-замминистра здравоохранения получил срок за мошенничество - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/prigovor-2040493767.html
Самарский экс-замминистра здравоохранения получил срок за мошенничество
Самарский экс-замминистра здравоохранения получил срок за мошенничество - РИА Новости, 08.09.2025
Самарский экс-замминистра здравоохранения получил срок за мошенничество
Бывшему заместителю министра здравоохранения Самарской области суд назначил 9 лет 8 месяцев колонии строгого режима за мошенничество при закупках медицинского... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T17:29:00+03:00
2025-09-08T17:29:00+03:00
происшествия
россия
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Бывшему заместителю министра здравоохранения Самарской области суд назначил 9 лет 8 месяцев колонии строгого режима за мошенничество при закупках медицинского оборудования, другие фигуранты дела получили сроки от 1,5 лет до 1 года 8 месяцев, сообщается на сайте прокуратуры региона. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об Асланбеке Майрамукаеве, который уже был судим за получение взятки в особо крупном размере. В июле 2024 года по указанному делу экс-замминистра здравоохранения региона назначили 9,5 лет колонии. По данным региональной прокуратуры, новый приговор был вынесен по делу о мошенничестве. По данным гособвинения, в октябре 2021 года замминистра здравоохранения вместе с заместителем главврача Самарской областной больницы Середавина и еще двумя лицами создали условия, при которых к закупкам медицинского оборудования были допущены только две компании. В результате аффилированные фирмы закупили и поставили по контракту медоборудование по фиктивно завышенной стоимости на сумму более 17,1 миллиона рублей. Ущерб от преступных действий превысил 9 миллионов рублей, которые участники преступной группы распределили между собой. В зависимости от роли и степени участия самарскому экс-замминистра здравоохранения, бывшему замглавврача областной больницы и двум предпринимателям вменяли мошенничество группой лиц в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). "Суд признал подсудимых виновными. Бывшего заместителя министра с учетом ранее назначенного судом наказания по уголовному делу о взяточничестве приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 45 миллионов рублей, а также с лишением права занимать должности... сроком на 6 лет", - говорится в сообщении прокуратуры региона. Бывшему главврачу и двум предпринимателям суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 1,5 лет до 1 года 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении и колонии общего режима.
https://ria.ru/20250304/samara-2003071380.html
https://ria.ru/20250702/samara-2026775165.html
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самарская область
Происшествия, Россия, Самарская область
Самарский экс-замминистра здравоохранения получил срок за мошенничество

Экс-замглавы самарского Минздрава Майрамукаеву дали 9 лет 8 месяцев колонии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Бывшему заместителю министра здравоохранения Самарской области суд назначил 9 лет 8 месяцев колонии строгого режима за мошенничество при закупках медицинского оборудования, другие фигуранты дела получили сроки от 1,5 лет до 1 года 8 месяцев, сообщается на сайте прокуратуры региона.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об Асланбеке Майрамукаеве, который уже был судим за получение взятки в особо крупном размере. В июле 2024 года по указанному делу экс-замминистра здравоохранения региона назначили 9,5 лет колонии.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Самаре главврача и бухгалтера поликлиники заподозрили в мошенничестве
4 марта, 21:13
По данным региональной прокуратуры, новый приговор был вынесен по делу о мошенничестве. По данным гособвинения, в октябре 2021 года замминистра здравоохранения вместе с заместителем главврача Самарской областной больницы Середавина и еще двумя лицами создали условия, при которых к закупкам медицинского оборудования были допущены только две компании. В результате аффилированные фирмы закупили и поставили по контракту медоборудование по фиктивно завышенной стоимости на сумму более 17,1 миллиона рублей.
Ущерб от преступных действий превысил 9 миллионов рублей, которые участники преступной группы распределили между собой.
В зависимости от роли и степени участия самарскому экс-замминистра здравоохранения, бывшему замглавврача областной больницы и двум предпринимателям вменяли мошенничество группой лиц в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).
"Суд признал подсудимых виновными. Бывшего заместителя министра с учетом ранее назначенного судом наказания по уголовному делу о взяточничестве приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 45 миллионов рублей, а также с лишением права занимать должности... сроком на 6 лет", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
Бывшему главврачу и двум предпринимателям суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 1,5 лет до 1 года 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении и колонии общего режима.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Самаре вынесли приговор экс-главам бюро медико-социальной экспертизы
2 июля, 16:44
 
ПроисшествияРоссияСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала