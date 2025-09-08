https://ria.ru/20250908/pridnestrove-2040497914.html

В Приднестровье не исключают новых ограничений поставок газа в республику

В Приднестровье не исключают новых ограничений поставок газа в республику - РИА Новости, 08.09.2025

В Приднестровье не исключают новых ограничений поставок газа в республику

В Тирасполе не исключают новых ограничений поставок газа в Приднестровскую Молдавскую Республику этой зимой, сообщил в понедельник первый заместитель... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T17:43:00+03:00

2025-09-08T17:43:00+03:00

2025-09-08T17:45:00+03:00

в мире

тирасполь

молдавия

кишинев

вадим красносельский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. В Тирасполе не исключают новых ограничений поставок газа в Приднестровскую Молдавскую Республику этой зимой, сообщил в понедельник первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует. "У нас высокий объем потребления газа зимой в штатном режиме, но опыт показывает, что объем поставок может быть ограничен. В этой связи высокую актуальность имеет возможность приведения наших бюджетных потребителей там, где это рационально, на потребление тепла с использованием твердотопливных котлов", - сказал Оболоник, слова которого приводит пресс-служба правительства ПМР. Вице-премьер также сообщил, что газовая система ПМР полностью подготовлена к эксплуатации в осенне-зимний период, находится под рабочим давлением и готова к приему природного газа из любых точек входа. Он также добавил, что правительством с учетом опыта и практических действий в начале года по преодолению энергетического кризиса сформирован план мероприятий, чтобы обеспечить теплом граждан и учреждения социальной сферы, в первую очередь с круглосуточным пребыванием. "Система готова к прохождению зимы с достаточно высоким уровнем устойчивости и стабильности с целью минимизации риска возникновения аварийных ситуаций. Был разработан и утвержден комплекс мероприятий по подготовке электрических сетей. Мероприятия сформированы, в том числе с учетом опыта прошедшей зимы", - отметил Оболоник. Он уточнил, что основной акцент сделан на реконструкции перегруженных участков линий электропередачи. По его словам, сформирован резерв из 218 силовых трансформаторов, но потребность в дополнительных комплектующих сохраняется. "У нас значительно ухудшилось состояние силовых трансформаторов. Во-первых, срок службы 50% из них больше 10 лет. Последние годы мы старались максимально приобрести, но количество резервных трансформаторов пока не является полностью достаточным. Есть высокая потребность приобрести еще", - добавил Оболоник. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250904/moldavija-2039697597.html

https://ria.ru/20250903/glava-2039342132.html

https://ria.ru/20250906/es-2040125926.html

тирасполь

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тирасполь, молдавия, кишинев, вадим красносельский