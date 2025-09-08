Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 08.09.2025
12:19 08.09.2025
Президент Ирана примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Ирана примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
ТЕГЕРАН, 8 сен - РИА Новости. Президент Ирана примет участие в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил в понедельник в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи. "Президент, это уже решено, будет присутствовать на этом заседании, отмечающем 80 лет с основания ООН. Детали раскроет офис президента", - сказал Багаи в прямом эфире. Восьмидесятая сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 9 сентября 2025 года и завершится 8 сентября 2026 года. Делегацию России для участия в работе 80-й сессии Генассамблеи ООН возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 сен - РИА Новости. Президент Ирана примет участие в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил в понедельник в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
"Президент, это уже решено, будет присутствовать на этом заседании, отмечающем 80 лет с основания ООН. Детали раскроет офис президента", - сказал Багаи в прямом эфире.
Восьмидесятая сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 9 сентября 2025 года и завершится 8 сентября 2026 года. Делегацию России для участия в работе 80-й сессии Генассамблеи ООН возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
Глава МИД Ирана назвал решение "евротройки" о санкциях большой ошибкой
