Президент Ирана примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

2025-09-08T12:19:00+03:00

ТЕГЕРАН, 8 сен - РИА Новости. Президент Ирана примет участие в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил в понедельник в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи. "Президент, это уже решено, будет присутствовать на этом заседании, отмечающем 80 лет с основания ООН. Детали раскроет офис президента", - сказал Багаи в прямом эфире. Восьмидесятая сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 9 сентября 2025 года и завершится 8 сентября 2026 года. Делегацию России для участия в работе 80-й сессии Генассамблеи ООН возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

