23:17 08.09.2025
Союз журналистов России заочно вручил премию "Солидарность" Евгении Гуцул
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) вручил премию "Солидарность" военному корреспонденту Первого канала Марьяне Наумовой и заочно главе Гагаузии Евгении Гуцул, сообщили в организации. "В 2025 году премию "Солидарность" Союза журналистов России получили: Евгения Гуцул - молдавский и гагаузский государственный и политический деятель, председатель Гагаузской автономии Молдовы. Награда присуждена заочно, так как Евгения в настоящее время находится в заключении по политически мотивированным обвинениям. Марьяна Наумова - российская спортсменка в пауэрлифтинге - жим штанги лёжа. Телеведущая общественно-политического ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале" с 2022 года, журналист, военный корреспондент", - говорится в сообщении на сайте СЖР. Уточняется, что церемония награждения прошла в понедельник в Москве в Союзе журналистов России. Во вступительном слове председатель СЖР Владимир Соловьев напомнил об истории учреждения премии "Солидарность", которая была создана для поддержки представителей профессии, сталкивающихся с преследованиями и рисками из-за своей работы. Он подчеркнул, что Международный день солидарности журналистов отмечается с 1958 года в память о казни 8 сентября 1943 года в Германии чехословацкого писателя и журналиста Юлиуса Фучика, автора книги "Репортаж с петлёй на шее", написанной им в тюрьме. "Евгений Поддубный на церемонии получил премию прошлого года. В 2024 году Поддубный получил тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона в Суджанском районе Курской области. Тогда он не смог присутствовать на церемонии по состоянию здоровья. Евгений Поддубный поблагодарил Союз журналистов за высокую награду и призвал помнить примеры коллег, до конца выполнявших свой долг. В этой связи Поддубный напомнил про героический журналистский путь Кирилла Вышинского, недавно ушедшего из жизни", - говорится в сообщении. Премия "Солидарность" была учреждена в 2020 году. Международный день солидарности журналистов отмечается ежегодно 8 сентября. Праздник был установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Заседание апелляционной палаты Кишинева по жалобе адвокатов Евгении Гуцул, которые обжаловали вынесенный приговор, назначено на 8 октября.
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) вручил премию "Солидарность" военному корреспонденту Первого канала Марьяне Наумовой и заочно главе Гагаузии Евгении Гуцул, сообщили в организации.
"В 2025 году премию "Солидарность" Союза журналистов России получили: Евгения Гуцул - молдавский и гагаузский государственный и политический деятель, председатель Гагаузской автономии Молдовы. Награда присуждена заочно, так как Евгения в настоящее время находится в заключении по политически мотивированным обвинениям. Марьяна Наумова - российская спортсменка в пауэрлифтинге - жим штанги лёжа. Телеведущая общественно-политического ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале" с 2022 года, журналист, военный корреспондент", - говорится в сообщении на сайте СЖР.
Уточняется, что церемония награждения прошла в понедельник в Москве в Союзе журналистов России. Во вступительном слове председатель СЖР Владимир Соловьев напомнил об истории учреждения премии "Солидарность", которая была создана для поддержки представителей профессии, сталкивающихся с преследованиями и рисками из-за своей работы. Он подчеркнул, что Международный день солидарности журналистов отмечается с 1958 года в память о казни 8 сентября 1943 года в Германии чехословацкого писателя и журналиста Юлиуса Фучика, автора книги "Репортаж с петлёй на шее", написанной им в тюрьме.
"Евгений Поддубный на церемонии получил премию прошлого года. В 2024 году Поддубный получил тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона в Суджанском районе Курской области. Тогда он не смог присутствовать на церемонии по состоянию здоровья. Евгений Поддубный поблагодарил Союз журналистов за высокую награду и призвал помнить примеры коллег, до конца выполнявших свой долг. В этой связи Поддубный напомнил про героический журналистский путь Кирилла Вышинского, недавно ушедшего из жизни", - говорится в сообщении.
Премия "Солидарность" была учреждена в 2020 году. Международный день солидарности журналистов отмечается ежегодно 8 сентября. Праздник был установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Заседание апелляционной палаты Кишинева по жалобе адвокатов Евгении Гуцул, которые обжаловали вынесенный приговор, назначено на 8 октября.
