Этап программы "Мама-предприниматель" начался в Кировской области

Этап программы "Мама-предприниматель" начался в Кировской области - РИА Новости, 08.09.2025

Этап программы "Мама-предприниматель" начался в Кировской области

Региональный этап федеральной программы "Мама-предприниматель" начался в кировском центре "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона.

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Региональный этап федеральной программы "Мама-предприниматель" начался в кировском центре "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона. Обучающая программа вошла в перечень мер поддержки малого и среднего бизнеса национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Так, в течение пяти дней начинающие бизнес-леди освоят азы предпринимательства, финансового планирования, маркетинга и продвижения в социальных сетях. В завершающий день каждая из участниц должна защитить свой проект перед экспертным жюри. Лучшие проекты получат гранты, подарки от партнеров и возможность дальнейшего продвижения. Из 90 бизнес-идей, предложенных на конкурс, отобрано 36 проектов: от открытия столярной мастерской, медицинского центра – до производства пижам и пряников. "Обучение в программе "Мама-предприниматель" показало свою эффективность. Мы следим за развитием участниц предыдущих программ и отмечаем, что 70% всех проектов имеет успешное воплощение в жизни. Опыт показывает, что бизнес женщины могут начать, даже будучи в декрете", – отметил директор центра "Мой бизнес" Владимир Скобелкин, его слова приводит пресс-служба. Он также пожелал участницам продуктивного обучения, красивой презентации своих идей и успешной реализации проектов.

кировская область

2025

Новости

