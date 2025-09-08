https://ria.ru/20250908/pozhary-2040351007.html
В России потушили пять природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили пять природных пожаров площадью 6546 гектаров в российских регионах, сообщает в понедельник Авиалесоохрана. РИА Новости, 08.09.2025
происшествия
россия
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили пять природных пожаров площадью 6546 гектаров в российских регионах, сообщает в понедельник Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано пять лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 6546 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ насчитывалось семь лесных пожаров на площади порядка 1692 гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовало четыре пожара на площади 1632 гектара.
