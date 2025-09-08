https://ria.ru/20250908/potok-2040395737.html

"Северные потоки" подорвали по заданию Залужного, пишет Welt

"Северные потоки" подорвали по заданию Залужного, пишет Welt

2025-09-08

2025-09-08T12:01:00+03:00

2025-09-08T12:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

северный поток

в мире

россия

сша

украина

валерий залужный

сеймур херш

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Члены экипажа, предположительно, причастной к подрыву газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" яхты "Андромеда" действовали по заданию занимавшего на тот момент пост главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, сообщает издание Welt со ссылкой на неназванного немецкого следователя."Немецкие следователи из федеральной полиции и федерального управления уголовной полиции… убеждены, что раскрыли это дело… Как сообщил Welt один из следователей, экипаж ("Андромеды" - ред.) получил задание от бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, который сегодня является послом Украины в Великобритании", - говорится в материале.При этом в близких к спецслужбам кругах не совпадают мнения по поводу достоверности всей истории с яхтой, отмечается в статье. Хотя некоторые считают, что экипаж плохо скрывал свои действия и оставил слишком много улик, один из чиновников, знакомых с ходом расследования, назвал подобные наблюдения "чушью", а подозрения в причастности к подрывам других стран - "теориями заговора", пишет издание.Как сообщил в августе телеканал ARD, следователи из ФРГ установили "явные связи" с ВСУ или спецслужбами Украины у части из семи членов экипажа яхты "Андромеда", предположительно, причастной к подрывам газопроводов "Северные потоки". Согласно совместному расследованию ARD и газет Zeit и Süddeutsche Zeitung, диверсионная группа имела не только набор поддельных румынских паспортов, но и настоящие украинские паспорта, выданные на чужие имена. Кроме того, одного из дайверов, по версии следствия, в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе, вероятно, чтобы предотвратить его задержание после опознания по камерам видеонаблюдения в Германии.В сентябре 2024 года о причастности Залужного к подготовке диверсии писало немецкое издание Spiegel. По его сведениям, он "дал зеленый свет" на совершение подрывов, стоимость операции составила почти 300 тысяч долларов и покрывалась из частных источников. При этом Владимир Зеленский не был проинформирован ни диверсантами, ни военными, утверждало издание.Апелляционный суд Болоньи 3 сентября начал рассмотрение вопроса об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году.В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

россия

сша

украина

2025

