Рейтинг@Mail.ru
"Поставят на место": на Западе раскрыли, какого союзника теряет Украина - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 08.09.2025 (обновлено: 21:38 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/poterya-2040530090.html
"Поставят на место": на Западе раскрыли, какого союзника теряет Украина
"Поставят на место": на Западе раскрыли, какого союзника теряет Украина - РИА Новости, 08.09.2025
"Поставят на место": на Западе раскрыли, какого союзника теряет Украина
Польша все в большей степени отворачивается от Украины, преимущественно уделяя внимание собственной безопасности, пишет британское издание Unherd. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T19:45:00+03:00
2025-09-08T21:38:00+03:00
в мире
украина
польша
киев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Польша все в большей степени отворачивается от Украины, преимущественно уделяя внимание собственной безопасности, пишет британское издание Unherd."Разумеется, Навроцкому и его союзникам выгодно поддерживать подобные разногласия и ставить Украину на место, поскольку это оценит их националистически и консервативно настроенный электорат, который спустя два года отправится голосовать на парламентских выборах. Однако смена взглядов поляков на членство Украины в НАТО обусловлена не только партийной принадлежностью — сказывается инстинкт самосохранения, как и у других государств на восточном фланге альянса, от Эстонии до Румынии", — говорится в материале.Издание отмечает, что все больше поляков перестают воспринимать поддержку Киева в качестве прямого вклада в оборону самой Польши.Ранее в августе Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвала предусматриваемая законом норма, согласно которой неработающие украинцы, в отличие от других иностранцев, получают в республике бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты. В рамках этого закона, Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву.Позднее экс-кандидат в президенты страны Славомир Ментцен заявил, что Украина должна сама платить за терминалы Starlink, если хочет ими пользоваться.
https://ria.ru/20250908/ukraina-2040497292.html
https://ria.ru/20250827/polsha-2037885527.html
украина
польша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, киев, нато
В мире, Украина, Польша, Киев, НАТО
"Поставят на место": на Западе раскрыли, какого союзника теряет Украина

Unherd: Польша вскоре окончательно отвернется от Украины

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Польша все в большей степени отворачивается от Украины, преимущественно уделяя внимание собственной безопасности, пишет британское издание Unherd.
"Разумеется, Навроцкому и его союзникам выгодно поддерживать подобные разногласия и ставить Украину на место, поскольку это оценит их националистически и консервативно настроенный электорат, который спустя два года отправится голосовать на парламентских выборах. Однако смена взглядов поляков на членство Украины в НАТО обусловлена не только партийной принадлежностью — сказывается инстинкт самосохранения, как и у других государств на восточном фланге альянса, от Эстонии до Румынии", — говорится в материале.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
"Мрачная пустота": на Западе запаниковали из-за происходящего на Украине
Вчера, 17:39
Издание отмечает, что все больше поляков перестают воспринимать поддержку Киева в качестве прямого вклада в оборону самой Польши.
Ранее в августе Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвала предусматриваемая законом норма, согласно которой неработающие украинцы, в отличие от других иностранцев, получают в республике бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты. В рамках этого закона, Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву.
Позднее экс-кандидат в президенты страны Славомир Ментцен заявил, что Украина должна сама платить за терминалы Starlink, если хочет ими пользоваться.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Опасный сигнал": в Польше разгорелся скандал из-за Украины
27 августа, 14:49
 
В миреУкраинаПольшаКиевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала