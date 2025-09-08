https://ria.ru/20250908/poterya-2040530090.html

"Поставят на место": на Западе раскрыли, какого союзника теряет Украина

Польша все в большей степени отворачивается от Украины, преимущественно уделяя внимание собственной безопасности, пишет британское издание Unherd. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Польша все в большей степени отворачивается от Украины, преимущественно уделяя внимание собственной безопасности, пишет британское издание Unherd."Разумеется, Навроцкому и его союзникам выгодно поддерживать подобные разногласия и ставить Украину на место, поскольку это оценит их националистически и консервативно настроенный электорат, который спустя два года отправится голосовать на парламентских выборах. Однако смена взглядов поляков на членство Украины в НАТО обусловлена не только партийной принадлежностью — сказывается инстинкт самосохранения, как и у других государств на восточном фланге альянса, от Эстонии до Румынии", — говорится в материале.Издание отмечает, что все больше поляков перестают воспринимать поддержку Киева в качестве прямого вклада в оборону самой Польши.Ранее в августе Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвала предусматриваемая законом норма, согласно которой неработающие украинцы, в отличие от других иностранцев, получают в республике бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты. В рамках этого закона, Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву.Позднее экс-кандидат в президенты страны Славомир Ментцен заявил, что Украина должна сама платить за терминалы Starlink, если хочет ими пользоваться.

