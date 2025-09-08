https://ria.ru/20250908/popova-2040332700.html

Попова оценила, как прошел летний сезон на Черноморском побережье

Попова оценила, как прошел летний сезон на Черноморском побережье - РИА Новости, 08.09.2025

Попова оценила, как прошел летний сезон на Черноморском побережье

Летний сезон в этом году прошел на территории Черноморского побережья РФ достаточно спокойно, Краснодарский край по количеству отдыхающих детей выполнил... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T02:31:00+03:00

2025-09-08T02:31:00+03:00

2025-09-08T02:31:00+03:00

краснодарский край

россия

владивосток

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дальневосточный федеральный университет

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795742710_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b79a34b2f4c693e726c4cb23c7fcafa4.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Летний сезон в этом году прошел на территории Черноморского побережья РФ достаточно спокойно, Краснодарский край по количеству отдыхающих детей выполнил примерно тот же объем, что и в предыдущем году, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Летний сезон в этом году прошел на территории Черноморского побережья Российской Федерации достаточно спокойно, стабильно, несмотря на увеличивающееся количество наших граждан, вовлеченных во внутренний туризм", - сказала Попова. Она добавила, что туристические точки в России - это не только Черноморское побережье, но и целый ряд других территорий Российской Федерации. Роспотребнадзор контролирует их, они обеспечивают россиянам очень качественный отдых. "По количеству отдыхающих, в первую очередь, наше внимание было приковано к детскому отдыху. Хочу сказать, что Краснодарский край выполнил примерно тот же объем, что и в предыдущем году. Анапские летние оздоровительные учреждения принимали у себя в разные месяцы от 25 до 30% всех отдыхавших детей в Краснодарском крае. Дети хорошо отдохнули с высоким оздоровительным эффектом. Мне кажется, успех кампании очевиден", - добавила Попова. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250902/otdykh-2038982490.html

https://ria.ru/20250902/puteshestviya-2038938281.html

краснодарский край

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, россия, владивосток, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, общество