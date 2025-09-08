Рейтинг@Mail.ru
Попова оценила, как прошел летний сезон на Черноморском побережье - РИА Новости, 08.09.2025
02:31 08.09.2025
Попова оценила, как прошел летний сезон на Черноморском побережье
Попова оценила, как прошел летний сезон на Черноморском побережье
краснодарский край
россия
владивосток
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
общество
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Летний сезон в этом году прошел на территории Черноморского побережья РФ достаточно спокойно, Краснодарский край по количеству отдыхающих детей выполнил примерно тот же объем, что и в предыдущем году, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Летний сезон в этом году прошел на территории Черноморского побережья Российской Федерации достаточно спокойно, стабильно, несмотря на увеличивающееся количество наших граждан, вовлеченных во внутренний туризм", - сказала Попова. Она добавила, что туристические точки в России - это не только Черноморское побережье, но и целый ряд других территорий Российской Федерации. Роспотребнадзор контролирует их, они обеспечивают россиянам очень качественный отдых. "По количеству отдыхающих, в первую очередь, наше внимание было приковано к детскому отдыху. Хочу сказать, что Краснодарский край выполнил примерно тот же объем, что и в предыдущем году. Анапские летние оздоровительные учреждения принимали у себя в разные месяцы от 25 до 30% всех отдыхавших детей в Краснодарском крае. Дети хорошо отдохнули с высоким оздоровительным эффектом. Мне кажется, успех кампании очевиден", - добавила Попова. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
краснодарский край
россия
владивосток
краснодарский край, россия, владивосток, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, общество
Краснодарский край, Россия, Владивосток, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Дальневосточный федеральный университет, Общество
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Летний сезон в этом году прошел на территории Черноморского побережья РФ достаточно спокойно, Краснодарский край по количеству отдыхающих детей выполнил примерно тот же объем, что и в предыдущем году, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Летний сезон в этом году прошел на территории Черноморского побережья Российской Федерации достаточно спокойно, стабильно, несмотря на увеличивающееся количество наших граждан, вовлеченных во внутренний туризм", - сказала Попова.
Она добавила, что туристические точки в России - это не только Черноморское побережье, но и целый ряд других территорий Российской Федерации. Роспотребнадзор контролирует их, они обеспечивают россиянам очень качественный отдых.
"По количеству отдыхающих, в первую очередь, наше внимание было приковано к детскому отдыху. Хочу сказать, что Краснодарский край выполнил примерно тот же объем, что и в предыдущем году. Анапские летние оздоровительные учреждения принимали у себя в разные месяцы от 25 до 30% всех отдыхавших детей в Краснодарском крае. Дети хорошо отдохнули с высоким оздоровительным эффектом. Мне кажется, успех кампании очевиден", - добавила Попова.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
