Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили, что спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 08.09.2025 (обновлено: 15:10 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/polsha-2040412917.html
В Польше заявили, что спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны
В Польше заявили, что спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны - РИА Новости, 08.09.2025
В Польше заявили, что спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны
Польские спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны, заявил глава Высшей контрольной палаты Мариан Банась. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T13:04:00+03:00
2025-09-08T15:10:00+03:00
в мире
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135855/54/1358555468_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_dca3978fd1629cab5f4d6d2f37b80892.jpg
ВАРШАВА, 8 сен — РИА Новости. Польские спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны, заявил глава Высшей контрольной палаты Мариан Банась. "На сегодняшний день спецслужбы не подлежат никакому контролю. Это государство в государстве. Центральное антикоррупционное бюро, Агентство внутренней безопасности, Агентство разведки — есть только вид того, что они контролируются", — сказал он в эфире радиостанции RMF FM. По словам главы палаты, начальники спецслужб передают высшему руководству только ту информацию, которую сами посчитают нужным предоставить. Кроме того, государство не может проконтролировать финансы спецслужб, добавил Банась. По его словам, оперативный фонд тоже не подлежит никакому контролю.Глава палаты посетовал, что в сейме уже давно находится законопроект, призванный изменить эту ситуацию, но спикер Шимон Холовня не торопится внести его на рассмотрение.
https://ria.ru/20250830/polsha-2038445394.html
https://ria.ru/20250904/belorussiya-2039785112.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135855/54/1358555468_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_d91b76489d73082e00bc256ab9487456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша
В мире, Польша
В Польше заявили, что спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны

Польский политик Банась: спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны

© Flickr / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Flickr / Terra Libera
Варшава, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 8 сен — РИА Новости. Польские спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны, заявил глава Высшей контрольной палаты Мариан Банась.
"На сегодняшний день спецслужбы не подлежат никакому контролю. Это государство в государстве. Центральное антикоррупционное бюро, Агентство внутренней безопасности, Агентство разведки — есть только вид того, что они контролируются", — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Спецслужбы Польши пытаются сотрудничать с дипломатами, заявил посол России
30 августа, 03:12
По словам главы палаты, начальники спецслужб передают высшему руководству только ту информацию, которую сами посчитают нужным предоставить.
Кроме того, государство не может проконтролировать финансы спецслужб, добавил Банась. По его словам, оперативный фонд тоже не подлежит никакому контролю.
Глава палаты посетовал, что в сейме уже давно находится законопроект, призванный изменить эту ситуацию, но спикер Шимон Холовня не торопится внести его на рассмотрение.
Сотрудник КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
КГБ Белоруссии задержал поляка с секретными документами по учениям "Запад"
4 сентября, 21:35
 
В миреПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала