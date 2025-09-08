https://ria.ru/20250908/politolog-2040368231.html
Эксперт назвал отказ Польши направлять войска на Украину символичным
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Отказ Польши от размещения своих войск на территории Украины символичен, так как позывает, что даже среди самых отпетых русофобов есть понимание опасности таких игр с Россией, заявил РИА Новости политолог, председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо. Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не направит войска на Украину даже после окончания там боевых действий. "Символично, что Польша в принципе отказывается вводить свои войска на Украину. Это показывает, что даже среди самых отпетых русофобов, таких как Польша, присутствует понимание того, насколько опасны подобные игры с Россией", - сказал Мезюхо. Он напомнил, что Россия неоднократно предупреждала о недопустимости размещения военного контингента на территории Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
