Дело о поджоге релейного шкафа подростками на Урале направили в суд

Дело о поджоге релейного шкафа подростками на Урале направили в суд - РИА Новости, 08.09.2025

Дело о поджоге релейного шкафа подростками на Урале направили в суд

Расследование дела двух подростков, которые за вознаграждение в 10 тысяч рублей подожгли релейный шкаф в Свердловской области, завершено, оно направлено в суд,... РИА Новости, 08.09.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Расследование дела двух подростков, которые за вознаграждение в 10 тысяч рублей подожгли релейный шкаф в Свердловской области, завершено, оно направлено в суд, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В январе в СК РФ РИА Новости рассказывали, что несколько подростков за вознаграждение в 10 тысяч рублей подожгли релейный шкаф на железной дороге в Свердловской области. Сразу после совершения преступления злоумышленников задержали сотрудники правоохранительных органов, было возбуждено уголовное дело о теракте, фигурантов отправили под стражу. "Следственными органами Центрального МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела о террористическом акте на объекте железной дороги. Действия двух обвиняемых 14 и 17 лет квалифицированы по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", – говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что подростки подожгли релейный шкаф, расположенный на участке перегона Красноуфимск – Зюрзя Горьковской железной дороги (юго-запад Свердловской области). В результате чего было повреждено оборудование, обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение пассажирских и грузовых поездов, что создало опасность для безопасности движения поездов и причинение значительного имущественного ущерба железной дороге. "Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения… Обращаем внимание, что спецслужбы иностранных государств активно вербуют, особенно молодежь, через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности. Сотрудники СК России напоминают, что действия террористического характера влекут за собой уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы", – отметили в ведомстве. Как пояснили журналистам в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, поджог релейного шкафа обвиняемые совершили по указанию лица, "действующего в интересах Украины на почве враждебности к России", уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Дело подростков направили в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.

