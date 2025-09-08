Рейтинг@Mail.ru
Дело о поджоге релейного шкафа подростками на Урале направили в суд
14:20 08.09.2025
Дело о поджоге релейного шкафа подростками на Урале направили в суд
происшествия
россия
свердловская область
красноуфимск
следственный комитет россии (ск рф)
горьковская железная дорога
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Расследование дела двух подростков, которые за вознаграждение в 10 тысяч рублей подожгли релейный шкаф в Свердловской области, завершено, оно направлено в суд, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В январе в СК РФ РИА Новости рассказывали, что несколько подростков за вознаграждение в 10 тысяч рублей подожгли релейный шкаф на железной дороге в Свердловской области. Сразу после совершения преступления злоумышленников задержали сотрудники правоохранительных органов, было возбуждено уголовное дело о теракте, фигурантов отправили под стражу. "Следственными органами Центрального МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела о террористическом акте на объекте железной дороги. Действия двух обвиняемых 14 и 17 лет квалифицированы по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", – говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что подростки подожгли релейный шкаф, расположенный на участке перегона Красноуфимск – Зюрзя Горьковской железной дороги (юго-запад Свердловской области). В результате чего было повреждено оборудование, обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение пассажирских и грузовых поездов, что создало опасность для безопасности движения поездов и причинение значительного имущественного ущерба железной дороге. "Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения… Обращаем внимание, что спецслужбы иностранных государств активно вербуют, особенно молодежь, через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности. Сотрудники СК России напоминают, что действия террористического характера влекут за собой уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы", – отметили в ведомстве. Как пояснили журналистам в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, поджог релейного шкафа обвиняемые совершили по указанию лица, "действующего в интересах Украины на почве враждебности к России", уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Дело подростков направили в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.
россия
свердловская область
красноуфимск
происшествия, россия, свердловская область, красноуфимск, следственный комитет россии (ск рф), горьковская железная дорога
Происшествия, Россия, Свердловская область, Красноуфимск, Следственный комитет России (СК РФ), Горьковская железная дорога
Дело о поджоге релейного шкафа подростками на Урале направили в суд

СК завершил расследование дела подростков о поджоге релейного шкафа на Урале

© Фото : Центральное МСУТ СКРРелейный шкаф на железной дороге в Свердловской области, поврежденный в результате поджога
Релейный шкаф на железной дороге в Свердловской области, поврежденный в результате поджога
© Фото : Центральное МСУТ СКР
Релейный шкаф на железной дороге в Свердловской области, поврежденный в результате поджога. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Расследование дела двух подростков, которые за вознаграждение в 10 тысяч рублей подожгли релейный шкаф в Свердловской области, завершено, оно направлено в суд, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В январе в СК РФ РИА Новости рассказывали, что несколько подростков за вознаграждение в 10 тысяч рублей подожгли релейный шкаф на железной дороге в Свердловской области. Сразу после совершения преступления злоумышленников задержали сотрудники правоохранительных органов, было возбуждено уголовное дело о теракте, фигурантов отправили под стражу.
"Следственными органами Центрального МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела о террористическом акте на объекте железной дороги. Действия двух обвиняемых 14 и 17 лет квалифицированы по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что подростки подожгли релейный шкаф, расположенный на участке перегона Красноуфимск – Зюрзя Горьковской железной дороги (юго-запад Свердловской области). В результате чего было повреждено оборудование, обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение пассажирских и грузовых поездов, что создало опасность для безопасности движения поездов и причинение значительного имущественного ущерба железной дороге.
"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения… Обращаем внимание, что спецслужбы иностранных государств активно вербуют, особенно молодежь, через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности. Сотрудники СК России напоминают, что действия террористического характера влекут за собой уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы", – отметили в ведомстве.
Как пояснили журналистам в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, поджог релейного шкафа обвиняемые совершили по указанию лица, "действующего в интересах Украины на почве враждебности к России", уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Дело подростков направили в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.
ПроисшествияРоссияСвердловская областьКрасноуфимскСледственный комитет России (СК РФ)Горьковская железная дорога
 
 
Заголовок открываемого материала