Дело о мошенничестве завели против собственниц зоогостиницы в Чехове
Дело о мошенничестве завели против собственниц зоогостиницы в Чехове
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дело о мошенничестве, помимо дела о жестоком обращении с животными, завели против собственниц зоогостиницы в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по области Ольга Врадий. Как сообщила ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ, владелица сервиса передержки собак в частном доме в подмосковном Чехове, позиционировавшая себя как профессиональный кинолог, жестоко обращалась с животными. Кадры, показывающие ужасное состояние собак и антисанитарные условия содержания постояльцев сервиса, опубликовала в своем Telegram-канале певица Мона. Ее две собаки тоже находились на передержке в частном доме. На видео и фото видно, как животные в клетках сидят испачканные в собственных экскрементах и крови, одна из собак разгрызла свой хвост до крови. Также на одном из скриншотов переписки хозяйка сервиса по имени Карина признается в избиении собаки, у которой глубокая рана под глазом. "В ходе расследования уголовного дела о жестоком обращении с животными в городе Чехов (пункт "д" части 2 статьи 245 УК РФ) следователи территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области установили, что организаторы гостиницы для собак совершали мошеннические действия в отношении владельцев животных. Таким образом, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", - сказала Врадий. По версии следствия, подозреваемые вводили в заблуждение собственников собак, которых оставляли у них на передержке, обещая за деньги внимательное отношение к питомцам, ограниченное количество других животных и содержание в надлежащих условиях. "В действительности собаки жили в недопустимо маленьких клетках, одномоментно в помещении проживали порядка 30 собак в антисанитарных условиях, и среди работников гостиницы не было кинологов", - добавила старший помощник руководителя ГСУ СК. Кроме того, от собственников питомцев скрывалось, что к их животным применяли электрошоковые ошейники, уточнила Врадий. Вместе с тем за свои услуги по передержке и воспитанию подозреваемые брали в среднем 5 тысяч рублей за сутки, а животные находились у них по два-три месяца, заключила старший помощник руководителя ГСУ СК по области.
