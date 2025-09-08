Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Украины сообщил, что сбежал из страны, "как вор ночью"
18:19 08.09.2025 (обновлено: 21:42 08.09.2025)
Экс-глава МИД Украины сообщил, что сбежал из страны, "как вор ночью"
Экс-глава МИД Украины сообщил, что сбежал из страны, "как вор ночью"
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил, что бежал в Польшу после того, как киевские власти запретили выезд из страны бывшим дипломатам."Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью", — приводит его слова издание.Кулеба пояснил, что указ Владимира Зеленского не имеет отношения к ограничениям на выезд за границу для мужчин, подлежащих призыву, так как бывшие дипломаты не обязаны проходить военную службу."Правда в том, что Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы выезжали за границу и говорили то, что, по их мнению, может противоречить линии правительства", — считает экс-министр.Позднее в пресс-службе Кулебы поспешили опровергнуть информацию о его бегстве из страны, заявив, что он выехал в командировку и должен вернуться.Выезд с Украины мужчин в возрасте от 22 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от службы во время мобилизации в стране действует уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.При этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в Раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф в размере до 170 тысяч гривен, или 4,1 тысячи долларов.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил, что бежал в Польшу после того, как киевские власти запретили выезд из страны бывшим дипломатам.
"Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью", — приводит его слова издание.
Кулеба пояснил, что указ Владимира Зеленского не имеет отношения к ограничениям на выезд за границу для мужчин, подлежащих призыву, так как бывшие дипломаты не обязаны проходить военную службу.
"Правда в том, что Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы выезжали за границу и говорили то, что, по их мнению, может противоречить линии правительства", — считает экс-министр.
Позднее в пресс-службе Кулебы поспешили опровергнуть информацию о его бегстве из страны, заявив, что он выехал в командировку и должен вернуться.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 22 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от службы во время мобилизации в стране действует уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в Раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф в размере до 170 тысяч гривен, или 4,1 тысячи долларов.
