В центре Донецка водрузили Знамя Победы
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Знамя Победы водрузили над центральной площадью Ленина в центре Донецка ко Дню освобождения Донбасса от немецко-нацистских захватчиков, рассказала РИА Новости руководитель студенческих отрядов Донецкой Народной Республики Александра Кульгина. "Сегодня наша молодежь собралась в центре Донецка, чтобы поздравить жителей города с праздником: Днем освобождения Донбасса… Мы будем водружать красный флаг на главной площади нашей столицы: площади Ленина… размером 2х4", - сказала агентству Кульгина. Донецкая область 8 сентября отмечает День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1943 году город Сталино (сейчас - Донецк) был освобожден от гитлеровских войск. К началу Великой Отечественной войны Донецк был одним из крупнейших промышленных центров не только Украинской ССР, но и всего СССР. Город, население которого составляло 507 тысяч человек, обеспечивал 7% общесоюзной добычи угля, 5% производства стали и 11% производства кокса. По состоянию на первые месяцы 1941 года в Сталино насчитывалось 223 предприятия союзного и республиканского подчинения и 54 - местной и кооперативной промышленности.
