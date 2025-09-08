https://ria.ru/20250908/pmr-2040547944.html

В ПМР заявили о готовности к переговорам с Кишиневом после выборов

В ПМР заявили о готовности к переговорам с Кишиневом после выборов

ТИРАСПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Приднестровье готово к переговорам с Кишиневом после выборов в Молдавии, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Формат "5+2" заблокирован под абсолютно надуманным предлогом. И все это в совокупности говорит о том, что главная проблема, конечно же, - это отсутствие политической воли в Кишиневе. Если сформируется новое правительство, не вопрос. Может быть, появится эта воля, может быть, будут сгенерированы более адекватные подходы. Конечно, мы готовы к работе", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "ТСВ". Глава МИД ПМР обратил внимание, что функция международных участников переговорного процесса, к сожалению, не создала того импульса, который сдвинул бы переговорный процесс с мертвой точки. По его словам, молдавская сторона сегодня занимает неадекватную и неконструктивную позицию. "Самое главное, это наличие политической воли Кишинева к диалогу. Эта воля могла быть сформулирована и сформирована уже сейчас. Если бы международное сообщество оказывало необходимую медиацию, оказывало должную поддержку… Мы работаем, исходя из тех реалий, в которых мы находимся. Мы готовы к диалогу вчера, сегодня и будем готовы завтра с любыми представителями Кишинева", - отметил Игнатьев. Глава министерства иностранных дел в июле подчеркнул, что ОБСЕ как посредник должна быть активнее на треке приднестровско-молдавского урегулирования с тем, чтобы количество проблем в отношениях сторон уменьшалось, а не множилось, как это происходит сейчас. 27 августа он добавил, что организация занимает пассивную позицию в процессе приднестровского урегулирования. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

