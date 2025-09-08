Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Путин предварительно одобрил план финоздоровления "Русгидро"
09:00 08.09.2025 (обновлено: 09:57 08.09.2025)
СМИ: Путин предварительно одобрил план финоздоровления "Русгидро"
СМИ: Путин предварительно одобрил план финоздоровления "Русгидро"
Президент Владимир Путин предварительно одобрил план финансового оздоровления "Русгидро", пишет "Коммерсант". РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин предварительно одобрил план финансового оздоровления "Русгидро", пишет "Коммерсант". "Президент предварительно одобрил схему решения финансовых проблем госхолдинга "Русгидро" за счет моратория на выплату дивидендов, продления дальневосточной надбавки до 2035 года, половина которой пойдет на инвестиции "Русгидро", а также ускоренного внедрения рыночного ценообразования на Дальнем Востоке", — утверждает газета со ссылкой на источники, знакомые с итогами совещания, прошедшего на площадке ВЭФ-2025.По информации издания, совокупный эффект от этих мер оценивается почти в 450 миллиардов рублей до 2030 года. Половина дальневосточной надбавки — порядка 15,2 миллиарда рублей в год — пойдет на развитие инфраструктуры технологически изолированных энергосистем — Якутии, Камчатки, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа. Окончательными получателями льготы фактически будут "дочки" "Русгидро". Чистую прибыль после введения моратория на выплату дивидендов до 2030 года направят на текущую инвестпрограмму. Предполагается, что это даст 175,8 миллиарда рублей. Что касается либерализации цен, то доля свободной продажи электроэнергии и мощности дальневосточных ГЭС должна вырасти с 2,5 до 100 процентов уже в 2026 году. За счет этого "Русгидро" получит дополнительные доходы на рынке на сутки вперед. Эффект оценивается в 141,2 миллиарда рублей. "Русгидро" — крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в ее состав, превышает 38 гигаватт.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин предварительно одобрил план финансового оздоровления "Русгидро", пишет "Коммерсант".
"Президент предварительно одобрил схему решения финансовых проблем госхолдинга "Русгидро" за счет моратория на выплату дивидендов, продления дальневосточной надбавки до 2035 года, половина которой пойдет на инвестиции "Русгидро", а также ускоренного внедрения рыночного ценообразования на Дальнем Востоке", — утверждает газета со ссылкой на источники, знакомые с итогами совещания, прошедшего на площадке ВЭФ-2025.
По информации издания, совокупный эффект от этих мер оценивается почти в 450 миллиардов рублей до 2030 года.
Половина дальневосточной надбавки — порядка 15,2 миллиарда рублей в год — пойдет на развитие инфраструктуры технологически изолированных энергосистем — Якутии, Камчатки, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа. Окончательными получателями льготы фактически будут "дочки" "Русгидро".
Чистую прибыль после введения моратория на выплату дивидендов до 2030 года направят на текущую инвестпрограмму. Предполагается, что это даст 175,8 миллиарда рублей.
Что касается либерализации цен, то доля свободной продажи электроэнергии и мощности дальневосточных ГЭС должна вырасти с 2,5 до 100 процентов уже в 2026 году. За счет этого "Русгидро" получит дополнительные доходы на рынке на сутки вперед. Эффект оценивается в 141,2 миллиарда рублей.
"Русгидро" — крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в ее состав, превышает 38 гигаватт.
